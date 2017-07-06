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Милан подпишет контракт с защитником Аталанты

Андреа Конти прибыл в стан «россо-нери» для прохождения медицинского осмотра

  • 06.07.2017 19:49
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ФК Милан. Андреа Конти
© ФК Милан. Андреа Конти

Защитник «Аталанты» Андреа Конти в скором времени станет игроком «Милана». 23-летний воспитанник клуба из Бергамо прибыл в расположение «россо-нери» и готовится пройти медицинский осмотр перед подписанием контракта.

В прошлом сезоне Конти провел 35 матчей за «Аталанту», в которых забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.

Источник — ФК Милан

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