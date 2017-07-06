Милан подпишет контракт с защитником Аталанты

Защитник «Аталанты» Андреа Конти в скором времени станет игроком «Милана». 23-летний воспитанник клуба из Бергамо прибыл в расположение «россо-нери» и готовится пройти медицинский осмотр перед подписанием контракта.

В прошлом сезоне Конти провел 35 матчей за «Аталанту», в которых забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.