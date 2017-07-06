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Український футболіст Роман Стоцький загинув у ДТП

Аварія сталась у селі Ямниця біля Івано-Франківська

  • 06.07.2017 19:37
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Український футболіст Роман Стоцький загинув у ДТП

Відомий прикарпатський футболіст Роман Стоцький загинув у ДТП.

Близько 8:00 ранку у селі Ямниця біля Івано-Франківська не розминулися Daewoo Lanos i Volkswagen Passat. Водій Daewoo (Роман Стоцький ) загинув на місці ДТП, інший водій потрапив до лікарні. За попередньою інформацією відомо, що водія Daewoo занесло на мокрій дорозі і він опинився на зустрічній смузі.

За кермом автомобіля Volkswagen був депутат Івано-Франківської обласної ради, директор Бурштинської ТЕС Андрій Шувар. Наразі він з різного роду травмами перебуває у лікарні.

Стоцький виступав за «Прикарпаття» в Першій і Другій лізі, також грав в аматорському чемпіонаті України.

Источник — Zaxid.net

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