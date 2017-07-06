Ярмоленко получает в Динамо 6 миллионов евро

Лидер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко получает в киевском клубе заработную плату в размере 6 миллионов евро с первого года подписания контракта.

Зарплата футболиста остается стабильной и не увеличивается с каждым сезоном, что и прописано в соглашении с киевлянами.

Напомним, в летнее трансферное окно интерес к Ярмоленко проявляют несколько итальянских клубов, в числе которых «Рома», «Интер» и «Наполи».