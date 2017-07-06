Ярмоленко получает в Динамо 6 миллионов евро

Лидер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко получает в киевском клубе заработную плату в размере 6 миллионов евро с первого года подписания контракта.
Зарплата футболиста остается стабильной и не увеличивается с каждым сезоном, что и прописано в соглашении с киевлянами.
Напомним, в летнее трансферное окно интерес к Ярмоленко проявляют несколько итальянских клубов, в числе которых «Рома», «Интер» и «Наполи».
Источник — Sport.ua
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просто НЕТУ
Якщо це правда, то який зміст переходити в Рому, яка не може дати 3 млн ?
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