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Ярмоленко получает в Динамо 6 миллионов евро

Зарплата футболиста стабильная и не растет от сезона к сезону

  • 06.07.2017 19:05
  • 2121 просмотров
  • 11 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Лидер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко получает в киевском клубе заработную плату в размере 6 миллионов евро с первого года подписания контракта.

Зарплата футболиста остается стабильной и не увеличивается с каждым сезоном, что и прописано в соглашении с киевлянами.

Напомним, в летнее трансферное окно интерес к Ярмоленко проявляют несколько итальянских клубов, в числе которых «Рома», «Интер» и «Наполи».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Am-Shegar
    online
      Am-Shegar, 06.07.2017 19:09
    +1
    Это сделано для того, чтобы он "высох" в Динамо.
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    stas0809
    online
      stas0809, 06.07.2017 19:09
    +5
    При официальной зарплате 3200 грн Сто пудов
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    VAD
    VAD, 06.07.2017 19:09
    +1
    То 5, то 3, то 6... определитесь уже )
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    kamedia
      kamedia, 06.07.2017 19:10
    +2
    С такой зп Ярмола у Суркиса в приоритете для трансфера ))
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    hozyain666
      hozyain666, 06.07.2017 19:17
    +5
    Источник — Sport.ua
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    travkin
    travkin, 06.07.2017 19:28
    +2
    если это правда, то никуда он не перейдёт других клубов где ему будут отлистывать 6 лямов -
    просто НЕТУ
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    Ruslan0927
      Ruslan0927, 06.07.2017 19:37
    +1
    "Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи считает, что покупка украинца может обойтись в сумму около 30 миллионов евро (ранее сообщалось о 17 млн). Также усложняет переход и заработная плата украинцу, который хочет ежегодно получать 3 миллиона евро."
    Якщо це правда, то який зміст переходити в Рому, яка не може дати 3 млн ?
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    babovoz
      babovoz, 06.07.2017 19:38
    0
    Когда же инженерам столько платить будут?
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    dudigo78
      dudigo78, 06.07.2017 19:43
    0
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    Микола Кучер
    online
      Микола Кучер, 06.07.2017 19:48
    0
    Не вірю.
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    Ramiel1987
    online
      Ramiel1987, 06.07.2017 19:49
    0
    Откуда информация?? Очередной выброс...
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