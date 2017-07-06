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Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не покидала мысль, что однажды я вернусь на Родину»

Бывший игрок сборной Украины – о переходе в белорусский клуб

  • 06.07.2017 17:52
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  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо-Брест. Артем Милевский
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

Новоиспеченный форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский поделился эмоциями после подписания контракта с белорусским клубом.

– Прежде всего, хочу поблагодарить руководство «Динамо-Брест» за этот трансфер, за возможность сыграть на родной земле. Руководство клуба объяснило свою политику, как все здесь работает. Очень хорошая идея и амбициозный проект.

На протяжении всей карьеры меня не покидала мысль, что однажды я все-таки вернусь на Родину и сыграю в чемпионате Беларуси. Я очень рад и доволен, что все так сложилось. Большое спасибо моему менеджеру Александру Панкову, который в очередной раз показал свой профессионализм. Спасибо также Виталию Леденеву, который приложил руку к этому трансферу. Он мой хороший приятель, к тому же живет в Минске.

– Ты говорил о родной земле. Насколько она родная?
– Когда я родился, мама и папа жили в Минске, но у каждого из них есть своя малая Родина. У мамы под Могилевом, возле Березино, а у папы Брестская область, возле деревни Телеханы Ивацевичского района. Там есть очень хорошее место для рыбалки. Выгонощи называется. В общем, все свои. Сейчас, наверное, будет разрываться телефон. Родители очень довольны и я доволен, так как буду чаще их видеть.

– Большая карьера за спиной, много больших матчей. Остался еще порох в пороховницах?
– Для меня главное, и так было во всех клубах, чтобы в меня верили. Сейчас для меня нет никаких преград.

– За последний год как часто до тебя доходили новости о «Динамо-Брест»?
– Я много читал в различных спортивных сводках о том, что в Бресте строится интересный проект, где помимо футбольных есть еще много интересных околофутбольных моментов. Работники клуба находятся в тренде и идут в шаг со всеми соцсетями, киберспортом и остальными передовыми вещами. Ясно, что, я пришел не в клуб вчерашнего дня. Эта современность очень сильно привлекла.

– Остались еще нереализованные амбиции в футболе?
– Даже не знаю. Хочется стать лучшим игроком Беларуси. У меня есть пример в лице хороших друзей Саши Хацкевича и Валентина Белькевича. Когда пришел в «Динамо-Киев» мне было 20 лет, а они взяли меня под свое крыло, рассказывали обо всем, что происходит в клубе. С Сашей, уже Александром Николаевичем, мы до сих пор на связи.

Источник — ФК Динамо Брест

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Комментарии
    Elblanko
    online
      Elblanko, 06.07.2017 18:11
    0
    Як згадаю, шо разом з алієвим творили, сльоза навертається.... Яке ж ти падло, тьома.... Так засрати і себе і динамо, київське. Сумно.
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