ОФИЦИАЛЬНО: Милевский перешел в Динамо-Брест

Украинский форвард Артем Милевский подписал контракт с белорусским клубом «Динамо-Брест». Соглашение рассчитано на 1,5 года.

Напомним, несколько дней назад 32-летний форвард покинул «Тосно», в котором выступал в прошлом сезоне. В 32 матчах за российский клуб Милевский сыграл 18 матчей, 17 из которых – в первенстве России среди команд клубов ФНЛ, и один – в Кубке России, против московского «Локомотива».

Также в активе 32-летнего уроженца Минска имеются выступления за киевское «Динамо», турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», а также румынскую «Конкордию»..