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ОФИЦИАЛЬНО: Милевский перешел в Динамо-Брест

Украинский форвард продолжит карьеу в команде из Беларуси

  • 06.07.2017 17:33
  • 1778 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Тосно. Артем Милевский
© ФК Тосно. Артем Милевский

Украинский форвард Артем Милевский подписал контракт с белорусским клубом «Динамо-Брест». Соглашение рассчитано на 1,5 года.

Напомним, несколько дней назад 32-летний форвард покинул «Тосно», в котором выступал в прошлом сезоне. В 32 матчах за российский клуб Милевский сыграл 18 матчей, 17 из которых – в первенстве России среди команд клубов ФНЛ, и один – в Кубке России, против московского «Локомотива».

Также в активе 32-летнего уроженца Минска имеются выступления за киевское «Динамо», турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», а также румынскую «Конкордию»..

Источник — ФК Динамо Брест

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Комментарии
    ihateyoubaby
    online
      ihateyoubaby, 06.07.2017 17:48
    -4
    вот и дно. поздравляю, Тема. ты добился своего
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    Denys1990
      Denys1990, 06.07.2017 17:52
    +5
    ihateyoubaby, 06.07.2017 17:48
    вот и дно. поздравляю, Тема. ты добился своего

    дно - это писать тупые комментарии
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    Sasha112006
      Sasha112006, 06.07.2017 17:54
    +2
    Denys1990, 06.07.2017 17:52
    ihateyoubaby, 06.07.2017 17:48
    вот и дно. поздравляю, Тема. ты добился своего

    дно - это писать тупые комментарии
    Согласен!
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    BERNARDOS
      BERNARDOS, 06.07.2017 17:56
    0
    Какое же это дно, когда есть еще Рух (Винники)?
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    kpiter
    online
    kpiter, 06.07.2017 18:13
    +1
    а что не дно? Брест - 300 тыс население, аля Луцк! а про уровень чемпионата я молчу! И это великий игрок в возрасте.....ВНИМАНИЕ.....32 лет!
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