В Роме считают, что покупка Ярмоленко обойдется в €30 млн

Итальянская «Рома» продолжает рассматривать Андрея Ярмоленко в качестве усиления в летнее трансферное окно. Украинец является запасным вариантов на той случай, если римлянам не удастся договориться о переходе форварда «Сассуоло» Грегуара Дефреля.

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи считает, что покупка украинца может обойтись в сумму около 30 миллионов евро (ранее сообщалось о 17 млн). Также усложняет переход и заработная плата украинцу, который хочет ежегодно получать 3 миллиона евро.

Если итальянский клуб решится выкупить Ярмоленко, он может разбить сумму на 25 млн евро плюс 5 миллионов бонусами, а также выплачивать трансфер в течение трех лет.

Напомним, интерес к Ярмоленко проявляли также «Интер» и «Наполи».