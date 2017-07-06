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В Роме считают, что покупка Ярмоленко обойдется в €30 млн

Спортивный директор римского клуба Рамон Мончи оценил возможный трансфер украинца

  • 06.07.2017 16:21
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  • 2 комментария
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Getty Images. Андрей Ярмоленко
© Getty Images. Андрей Ярмоленко

Итальянская «Рома» продолжает рассматривать Андрея Ярмоленко в качестве усиления в летнее трансферное окно. Украинец является запасным вариантов на той случай, если римлянам не удастся договориться о переходе форварда «Сассуоло» Грегуара Дефреля.

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи считает, что покупка украинца может обойтись в сумму около 30 миллионов евро (ранее сообщалось о 17 млн). Также усложняет переход и заработная плата украинцу, который хочет ежегодно получать 3 миллиона евро.

Если итальянский клуб решится выкупить Ярмоленко, он может разбить сумму на 25 млн евро плюс 5 миллионов бонусами, а также выплачивать трансфер в течение трех лет. 

Напомним, интерес к Ярмоленко проявляли также «Интер» и «Наполи».

Источник — Corriere dello Sport

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Комментарии
    jekavayp
      jekavayp, 06.07.2017 16:28
    +6
    Суркис немедленно должен чартером лететь в Рим, еще и Антунеша в подарок предоставить
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    hoffenheim
    online
      hoffenheim, 06.07.2017 16:43
    0
    Ярмоленко крут! хороший футболист... но он не стоит 30!
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