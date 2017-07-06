В Роме считают, что покупка Ярмоленко обойдется в €30 млн

Итальянская «Рома» продолжает рассматривать Андрея Ярмоленко в качестве усиления в летнее трансферное окно. Украинец является запасным вариантов на той случай, если римлянам не удастся договориться о переходе форварда «Сассуоло» Грегуара Дефреля.
Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи считает, что покупка украинца может обойтись в сумму около 30 миллионов евро (ранее сообщалось о 17 млн). Также усложняет переход и заработная плата украинцу, который хочет ежегодно получать 3 миллиона евро.
Если итальянский клуб решится выкупить Ярмоленко, он может разбить сумму на 25 млн евро плюс 5 миллионов бонусами, а также выплачивать трансфер в течение трех лет.
Напомним, интерес к Ярмоленко проявляли также «Интер» и «Наполи».
Источник — Corriere dello Sport
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