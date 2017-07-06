В четверг, 6 июля, в медиа-центре Информатор состоялась пресс-конференция почетного президента СК «Днепр-1» Юрия Березы на которой народный депутат представил тренерский штаб новосозданного клуба.
Главным тренером команды назначен Дмитрий Михайленко. Помогать ему будут Сергей Дирявка, Артем Куслий, Валерий Городов и Евгений Барышников.
В состав «Днепра-1» попал 21 игрок.
Вратари: Валерий Юрчук, Игорь Варцаба.
Защитники: Максим Лопыренок, Сергей Логинов, Евгений Чеберячко, Тимофей Сухарь, Ярослав Поплавка, Владимир Полевой, Александр Сафронов.
Полузащитники: Сергей Кравченко, Игорь Когут, Егор Назарина, Камиль Хучбаров, Юрий Бровченко, Александр Беляев, Ярослав Гоменко, Александр Снижко.
Нападающие: Олег Кожушко, Владислав Войцеховский, Владислав Супряга, Юрий Захаркив.
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