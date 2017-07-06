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Дмитрий Михайленко возглавил Днепр-1

Помогать ему будут Сергей Дирявка, Артем Куслий, Валерий Городов и Евгений Барышников

  • 06.07.2017 15:58
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  • 1 комментария
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ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко

В четверг, 6 июля, в медиа-центре Информатор состоялась пресс-конференция почетного президента СК «Днепр-1» Юрия Березы на которой народный депутат представил тренерский штаб новосозданного клуба.

Главным тренером команды назначен Дмитрий Михайленко. Помогать ему будут Сергей Дирявка, Артем Куслий, Валерий Городов и Евгений Барышников.

В состав «Днепра-1» попал 21 игрок.

Вратари: Валерий Юрчук, Игорь Варцаба.

Защитники: Максим Лопыренок, Сергей Логинов, Евгений Чеберячко, Тимофей Сухарь, Ярослав Поплавка, Владимир Полевой, Александр Сафронов.

Полузащитники: Сергей Кравченко, Игорь Когут, Егор Назарина, Камиль Хучбаров, Юрий Бровченко, Александр Беляев, Ярослав Гоменко, Александр Снижко.

Нападающие: Олег Кожушко, Владислав Войцеховский, Владислав Супряга, Юрий Захаркив.

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Комментарии
    VAD
    online
    VAD, 06.07.2017 16:51
    0
    Кто-то распишет кто каким Днепром теперь владеет и руководит?
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