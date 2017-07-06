Футболисты покидают Олимпик из-за финансовых условий

По завершению сезона и с момента открытия летнего трансферного окна донецкий «Олимпик» покинули ряд ключевых исполнителей. Из основного состава, который по итогу сезона завоевал право выступать в квалификации Лиги Европы, остались считанные единицы. Сейчас клуб готовится к старту чемпионата Украины, а также ждет жеребьевку третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где узнает своего соперника на этой стадии турнира. На просмотре в клуб сейчас приезжает большое количество потенциальных новичков, а действующие игроки продолжают покидать команду. Уже покинули клуб капитан Дмитрий Гришко, Кирилл Петров, Иван Матяж, Сергей Гринь, Михаил Сергийчук, Антон Поступаленко и другие игроки. На днях защитник Темур Парцвания сообщил, что тоже покинет команду.

Основной причиной столь массового оттока футболистов из клуба стали финансовые условия. Еще по ходу сезона некоторые игроки команды выражали недовольство тем, что в их клубе одни из самых низких зарплат в чемпионате. Президент регулярно перед матчами с лидерами мотивировал своих игроков премиальными, и можно сказать, этот метод оказался довольно эффективным. «Олимпик» действительно успешно играл с лидерами чемпионата, регулярно создавая трудности и отбирая очки как у «Шахтера», так и у «Динамо» и по итогу чемпионата занял 4-е место, позволяющее сыграть в квалификации Лиги Европы. Разумеется, что после столь удачного сезона все футболисты рассчитывали на улучшение финансовых условий по своим контрактам. Но, к сожалению, их ожидания не были оправданы со стороны руководства, и на улучшение условий клуб не пошел. По этой причине большая часть футболистов решили не продолжать сотрудничество с «Олимпиком» и искать варианты продолжения карьеры с более выгодными для себя условиями.

Александр НАГОЛЮК