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НБУ обжалует решение Апелляционного суда по Динамо

В ближайшее время Нацбанк обратится в Высший административный суд Украины с кассацией

  • 06.07.2017 14:55
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
 
В ближайшее время Нацбанк обратится в Высший административный суд Украины с кассацией на решение Киевского апелляционного административного суда от 27 июня 2017 года.
 
«Подчеркиваем, определение ФК «Динамо» Киев связанным с «ПриватБанком» лицом проведено в полном соответствии с действующим законодательством. Национальный банк обеспокоен тем, что акционеры клуба пытаются давить на судебные органы с целью принятия неправосудных решений, используя бренд и манипулируя чувствами и патриотизмом болельщиков", – заявили в Нацбанке.
 
В НБУ подчеркнули, что регулятор остается преданным стратегии реформирования банковского сектора и продолжит «борьбу против коррупции во всех ее проявлениях для обеспечения финансовой стабильности сейчас и в будущем».
 
Напомним, что продолжается судебный процесс по иску Динамо к Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Приватбанку по принятым во время национализации этого банка решений.

Источник — Футбол 24

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