НБУ обжалует решение Апелляционного суда по Динамо

В ближайшее время Нацбанк обратится в Высший административный суд Украины с кассацией на решение Киевского апелляционного административного суда от 27 июня 2017 года.

«Подчеркиваем, определение ФК «Динамо» Киев связанным с «ПриватБанком» лицом проведено в полном соответствии с действующим законодательством. Национальный банк обеспокоен тем, что акционеры клуба пытаются давить на судебные органы с целью принятия неправосудных решений, используя бренд и манипулируя чувствами и патриотизмом болельщиков", – заявили в Нацбанке.

В НБУ подчеркнули, что регулятор остается преданным стратегии реформирования банковского сектора и продолжит «борьбу против коррупции во всех ее проявлениях для обеспечения финансовой стабильности сейчас и в будущем».

Напомним, что продолжается судебный процесс по иску Динамо к Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Приватбанку по принятым во время национализации этого банка решений.