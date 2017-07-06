Сергей НАГОРНЯК: «Ехать играть в Россию или нет — личное дело каждого»

Сергей Нагорняк, игравший в середине 90-х в московском «Спартаке» объяснил, почему наши футболисты уезжают на заработки в Россию.

«Считаю, что футбол вне политики, но не в сегодняшней ситуации. Ехать играть в Россию или нет — личное дело каждого в моральном плане. Лично я к этому отношусь негативно, считаю неправильным, но не могу кому-то запретить. Наверное, не может этого сделать и федерация. Другое дело, можно сделать это в рекомендательной форме».

«С другой стороны, видите же, что происходит у нас с футболом — условия не создаются. Вот люди ищут, где лучше. И в этом плане Россия — удобный вариант: язык, менталитет...

Возможно, такое решение какой-то отпечаток на их карьере и оставит, но вряд ли серьезный. Что касается ЧМ-2018, то футболисты, как спортсмены, должны пройти отбор, а решать, ехать ли на мундиаль, — задача высшего руководства».