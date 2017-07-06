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Сергей НАГОРНЯК: «Ехать играть в Россию или нет — личное дело каждого»

Специалист поделился мнением о футболистах, которые уезжают «за поребрик»

  • 06.07.2017 14:48
  • 222 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Sport.ua. Сергей Нагорняк
© Sport.ua. Сергей Нагорняк
Сергей Нагорняк, игравший в середине 90-х в московском «Спартаке» объяснил, почему наши футболисты уезжают на заработки в Россию.
 
«Считаю, что футбол вне политики, но не в сегодняшней ситуации. Ехать играть в Россию или нет — личное дело каждого в моральном плане. Лично я к этому отношусь негативно, считаю неправильным, но не могу кому-то запретить. Наверное, не может этого сделать и федерация. Другое дело, можно сделать это в рекомендательной форме».
 
«С другой стороны, видите же, что происходит у нас с футболом — условия не создаются. Вот люди ищут, где лучше. И в этом плане Россия — удобный вариант: язык, менталитет... 
 
Возможно, такое решение какой-то отпечаток на их карьере и оставит, но вряд ли серьезный. Что касается ЧМ-2018, то футболисты, как спортсмены, должны пройти отбор, а решать, ехать ли на мундиаль, — задача высшего руководства».
 
Ранее сообщалось, что украинский голкипер «Бешикташа» Денис Бойко может перейти в российский ФК «Ростов».
 

Источник — Вести

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Комментарии
    VAD
    VAD, 06.07.2017 14:52
    0
    Нагорняк то выскался негативно, но спорт.уа это не интересно, в название статьи надо вынести что-то более провокативное )
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 06.07.2017 15:00
    -2
    Нагорняк - типичный представитель пятой колоны... совковое мышление, прокаzапские высказывания и т.д. Чего можно ждать от человека, играющего за спартак и дисквалиыицированного за допинг (как и водится в мокшебурятских спортсменов).... Да! - это личное дело каждого, но такие футболисты не нужны нашей стране - пускай за поребриком и остаются! ... Очень надеюсь, что Будковский и Селезень не будут вызываться в сборную (а остальные "дагестанцы" и "татарстанцы" не попадут туда по спортивному принципу)
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