Павлов воспитал больше всех футболистов для сборной Украины

Экс-тренер «Днепра», «Мариуполя» и «Ворсклы» Николай Павлов воспитал больше всего футболистов для сборной Украины.
За время своей клубной работы специалист делегировал в главную команду страны сразу 19 дебютантов.
На втором месте расположились экс-тренеры «Шахтера» Мирча Луческу и Валерий Яремченко, которые тренировали по 16 таких игроков. У Мирона Маркевича и Виктора Прокопенко – 15 футболистов, Валерия Лобановского – 12.
Лидером среди активно действующих наставников является Юрий Вернидуб (девять дебютантов). У Сергея Реброва — пять (за три года). Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека пока не воспитал ни одного сборника.
Источник — zbirna.com
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