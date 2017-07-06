Павлов воспитал больше всех футболистов для сборной Украины

Экс-тренер «Днепра», «Мариуполя» и «Ворсклы» Николай Павлов воспитал больше всего футболистов для сборной Украины.



За время своей клубной работы специалист делегировал в главную команду страны сразу 19 дебютантов.



На втором месте расположились экс-тренеры «Шахтера» Мирча Луческу и Валерий Яремченко, которые тренировали по 16 таких игроков. У Мирона Маркевича и Виктора Прокопенко – 15 футболистов, Валерия Лобановского – 12.



Лидером среди активно действующих наставников является Юрий Вернидуб (девять дебютантов). У Сергея Реброва — пять (за три года). Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека пока не воспитал ни одного сборника.