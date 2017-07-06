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Бойко может перейти в Ростов

«Бешикташ» готов обменять украинского голкипера на нападающего российского клуба

  • 06.07.2017 14:35
  • 663 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Денис Бойко
© Getty Images. Денис Бойко
«Ростов» может подписать украинского голкипера «Бешикташа» Дениса Бойко.
 
«Бешикташ» может обменять украинца Бойко и вингера сборной Армении Араза Озбилиза на молодого иранского нападающего «Ростова» Сердара Азмуна. Кроме того, турецкий клуб доплатит «Ростову» 3,5 миллиона евро.
 
В сезоне 2015/16 Бойко провел 5 матчей за турецкий «Бешикташ», в которых пропустил 7 мячей. Прошлый сезон Бойко провел в аренде в испанской «Малаге», но в Ла Лиге сыграл только в 5 матчах.
 
Ранее сообщалось, что Бойко не нужен «Бешикташу».

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Комментарии
    Am-Shegar
      Am-Shegar, 06.07.2017 14:39
    +2
    Дорога в сборную будет закрыта.
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    Aratt
    online
      Aratt, 06.07.2017 14:50
    -1
    Am-Shegar, 06.07.2017 14:39
    Дорога в сборную будет закрыта.
    Да и фиг с ним. Все равно лавку полирова, а так хоть других подтягивать будут
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    alegofich
    alegofich, 06.07.2017 14:50
    +1
    Днепровские кормильци....
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    Amil Aliev
      Amil Aliev, 06.07.2017 14:55
    -1
    Джанаев там вроде справляется, нет?

    P.S. кстати, чуть не забыл - предатель!
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    inflicted
    online
      inflicted, 06.07.2017 15:17
    +1
    Сподіваюсь цього не станеться
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