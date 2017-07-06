Бойко может перейти в Ростов

«Ростов» может подписать украинского голкипера «Бешикташа» Дениса Бойко.
«Бешикташ» может обменять украинца Бойко и вингера сборной Армении Араза Озбилиза на молодого иранского нападающего «Ростова» Сердара Азмуна. Кроме того, турецкий клуб доплатит «Ростову» 3,5 миллиона евро.
В сезоне 2015/16 Бойко провел 5 матчей за турецкий «Бешикташ», в которых пропустил 7 мячей. Прошлый сезон Бойко провел в аренде в испанской «Малаге», но в Ла Лиге сыграл только в 5 матчах.
Ранее сообщалось, что Бойко не нужен «Бешикташу».
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P.S. кстати, чуть не забыл - предатель!
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