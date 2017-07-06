Топ-10 украинских свободных агентов

Лето – горячая трансферная пора. Клубы ищут усиление состава, игроки стараются получить хорошие контракты, телефоны агентов раскалены от постоянных звонков.

Но даже на известных футболистов не всегда есть активный спрос. Sport.ua представляет топ-10 украинских игроков, которые ныне имеют статус свободных агентов и достанутся своим новым клубам совершенно бесплатно.

1. Евгений МАКАРЕНКО, 26 лет, левый защитник

Последний клуб – «Динамо» Киев. Ориентировочная стоимость €1,5 миллиона

Фото Getty Images

Контракт Евгения Макаренко с «Динамо» истек минувшей зимой. Поначалу казалось, что сторонам удастся договориться о продлении, но в итоге Евгений получил статус свободного агента.

Еще зимой сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Шальке», но до подписания контракта дело так и не дошло. Предложение от одного из российских клубов Макаренко отверг по собственной инициативе.

Евгений получил шанс после назначения новым главным тренером «Динамо» Александра Хацкевича. «Разговаривал с Макаренко по телефону. Сказал ему: «Каким бы ни был ответ, жду звонка». Все сроки прошли, но Женя не перезвонил…», – рассказал в интервью Хацкевич в середине июня.

Последнее время Макаренко тренируется с «Мариуполем», в составе которого провел один товарищеский матч против киевского «Арсенала». «Женя Макаренко сегодня сыграл 30 минут. Отсутствие практики очень сказывается на футболистах. Они далеки от своей оптимальной формы», – отметил наставник мариупольцев Александр Севидов.

В любом случае, полгода простоя – огромный срок даже для игрока высокого уровня. Если Макаренко хочет реанимировать свою карьеру, ему нужно поспешить и не быть слишком уж щепетильным в выборе вариантов. 26 лет для футболиста – не возраст, но если Евгений не определится с клубом в летнее трансферное окно, о продолжении выступлений на высшем уровне он может забыть. Зимой вряд ли кто-то позарится на игрока, год просидевшего без футбола.

2. Роман БЕЗУС, 26 лет, атакующий полузащитник

Последний клуб – «Сент-Трюйден». Ориентировочная стоимость €900 тысяч

Фото Getty Images

Кажется, что совсем недавно Роман Безус был одним из самых перспективных украинских полузащитников. Играл в киевском «Динамо», стабильно вызывался в сборную…

Но уже в «Днепре» карьера игрока пошла на спад. Минувшим летом Безус сменил Украину на чемпионат Бельгии, подписав контракт с «Сент-Трюйденом». В итоге, Роман сыграл за бельгийский клуб 22 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. В круговом этапе чемпионата Бельгии «Сент-Трюйден» стал 12-м из 16-ти команд, а в плей-офф за выход в Лигу Европы в полуфинале проиграл «Генку». В итоге, «Сент-Трюйден» не стал продлевать контракт с украинским хавбеком. Разговоры об интересе к игроку со стороны «Локерена», похоже, так и остались разговорами.

Будущее Безуса покрыто туманом. Согласно последним сведениям, Безус поддерживает форму с аматорским «Геологом». Впрочем, до конца трансферного периода еще довольно много времени. Вероятно, Роману все же удастся найти себе новый профессиональный клуб.

3. Валерий ФЕДОРЧУК, 28 лет, центральный полузащитник

Последний клуб – «Динамо» Киев. Ориентировочная стоимость €800 тысяч

Фото ФК «Динамо» Киев

Переходя зимой 2016-го из «Днепра» в киевское «Динамо», Валерий Федорчук понимал, что выдержать конкуренцию ему будет крайне сложно. В итоге, почти за полтора года Федорчук сыграл за «Динамо» всего 11 матчей, в общей сложности проведя на поле 376 минут и забив 1 гол.

Решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон выглядит целиком логичным. «Динамо» разгрузило зарплатную ведомость, а находящийся в расцвете сил Федорчук получил возможность найти себе новый клуб, который предоставит ему больше игровой практики.

Но очереди за украинским полузащитником пока не видно. Хотя Федорчук, при известном усердии агента, вполне может рассчитывать на зарубежный клуб средней руки. Как-никак, он – экс-игрок киевского «Динамо».

4. Андрей БОГДАНОВ, 27 лет, центральный полузащитник

Последний клуб – «Олимпик». Ориентировочная стоимость €800 тысяч

Фото ФК «Олимпик»

Лидер «Олимпика» в минувшем сезоне летом отказался продлевать контракт с донецким клубом, получив статус свободного агента.

Видимо, Богданов рассчитывал на интересные предложения от других команд. Но то ли выбор оказался небольшим, то ли желание поиграть в Лиге Европы слишком велико – уже в начале июля Богданов сообщил, что после сборов подпишет с «Олимпиком» новый контракт. Вполне вероятно, что на лучших условиях, чем были ранее.

В минувшем сезоне Богданов провел за «Олимпик» 25 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

5. Артем ГРОМОВ, 27 лет, левый вингер

Последний клуб – «Крылья Советов». Ориентировочная стоимость €800 тысяч

Фото ФК «Крылья Советов»

Не сумев закрепиться в киевском «Динамо», в конце минувшего зимнего трансферного окна Громов договорился о расторжении контракта с киевским клубом и перешел в российские «Крылья Советов».

В итоге, Громов сыграл в РПЛ всего 3 матча, проведя на поле 177 минут. Российский клуб не стал продлевать контракт с не пришедшимся ко двору футболистом, и ныне Артем пребывает в свободном плавании.

6. Артем ФЕДЕЦКИЙ, 32 года, правый защитник

Последний клуб – «Дармштадт». Ориентировочная стоимость €750 тысяч

Фото Getty Images

Немецкий вояж Федецкого нельзя назвать откровенно неудачным. Опытный украинский защитник за сезон принял участие в 16-ти поединках Бундеслиги, проведя на поле 1111 минут в далеко не самом слабом европейском чемпионате.

Но убедить руководство клуба продлить контракт Федецкий все же не смог. Вряд ли на футболиста будет спрос других немецких клубов высшего дивизиона. Да и вторая Бундеслига пока молчит… Впрочем, многое будет зависеть от активности и изворотливости агентов.

А пока Федецкий набирается сил и не забывает об Украине. В июне Артем специально приехал в Марьинку, где сыграл в футбол с бойцами на передовой.

7. Сергей ПОЛИТЫЛО, 28 лет, центральный полузащитник

Последний клуб – «Окжетпес». Ориентировочная стоимость €750 тысяч

Фото ФК «Окжетпес»

Проведя последние полгода в казахстанской Премьер-лиге, опытный украинский полузащитник Сергей Политыло не стал продлевать контракт с «Окжетпесом». Всего за казахский клуб футболист провел 12 матчей, отдав 4 голевые передачи.

Но без работы Политыло вряд ли останется. Видеть хавбека в рядах своей команды хочет главный тренер «Черноморца» Александр Бабич. Сторонам остается только договориться об условиях контракта.

8. Антон ПОСТУПАЛЕНКО, 28 лет, атакующий полузащитник

Последний клуб – «Олимпик». Ориентировочная стоимость €700 тысяч

Фото ФК «Олимпик»

Лучший бомбардир «Олимпика» в минувшем сезоне Антон Поступаленко, так же, как ранее Андрей Богданов и еще некоторые игроки, не стал продлевать контракт с донецким клубом.

Всего за сезон Поступаленко провел в составе «Олимпика» 22 матча в УПЛ, где забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи. По предварительной информации, полузащитником интересуются «Верес» и «Александрия», но окончательного решения о своем будущем Поступаленко пока не принял.

9. Александр КУЧЕР, 34 года, центральный защитник

Последний клуб – «Шахтер» Донецк. Ориентировочная стоимость €600 тысяч

Фото Getty Images

Опыту Кучера могут позавидовать многие украинские игроки. Более десяти лет футболист защищал цвета донецкого «Шахтера», успешно играл в еврокубках, противостоял лучшим игрокам европейских клубов.

Но и для Александра пришло время уйти. Наверное, Кучер мог бы остаться еще на сезон, выступая в роли подстраховки для более молодых партнеров, но «греть банку» украинский защитник не захотел.

Сам Кучер заявил, что ни в каком другом украинском клубе играть не будет. Но вполне вероятно, что на игрока с именем будет спрос за рубежом. В частности, Кучером интересуются турецкие клубы.

10. Марко ДЕВИЧ, 33 года, нападающий

Последний клуб – «Ростов». Ориентировочная стоимость €600 тысяч

ФК «Ростов» Марко Девич

Карьера экс-форварда «Металлиста» и «Шахтера» Марко Девича в последние годы не ладится. Футболист мало играл в «Рубине», зимой перешел в «Ростов», но и там оказался не слишком нужен, большую часть времени проводя на скамейке запасных.

Всего за сезон Девич принял участи в 18-ти матчах во всех турнирах, где забил 3 мяча. При этом сам Марко утверждает, что он мечтает вернуться в сборную Украины. А решение о том, где он продолжит карьеру, Девич обещает принять не позже середины июля.

Вне номинаций. Артем МИЛЕВСКИЙ, 32 года, нападающий

Последний клуб – «Тосно». Ориентировочная стоимость €300 тысяч

Фото ФК «Тосно»

Честное слово, без Артема Милевского список вряд ли можно назвать полным. Само собой, свободными агентами числятся еще десятки известных украинских игроков, но Милевский – особый случай.

Прошлый сезон Артем провел в российском «Тосно», по мере сил помогая команде завоевать путевку в РПЛ, с чем команда успешно справилась. Сам форвард провел за «Тосно» 18 матчей во всех турнирах, где отметился тремя голевыми передачами.

Но то, что было хорошо в ФНЛ, вряд ли подойдет для российской Премьер-лиги, а потому в начале июля стало известно, что футболист покинул «Тосно». По утверждениям агента, Милевский хочет поиграть в Европе, на данный момент известно, что игроком интересуется брестское «Динамо». Впрочем, один только футбольный бог знает, куда занесет Милевского на этот раз. Не будет ничего удивительного, если Артем вдруг всплывет в Таиланде или любой другой экзотической стране.