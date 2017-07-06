ГРИНЬ: Возвращаюсь в Шахтер, буду тренироваться с молодежной командой

Бывший нападающий «Олимпика» Сергей Гринь рассказал, почему покинул донецкую команду и каким видит дальнейшее продолжение своей карьеры.

«Нельзя сказать, чтобы мне прямо предлагали остаться в «Олимпике». Мы с Романом Санжаром поблагодарили друг друга, пожали руки и на этом все.

Стоило ли остаться? С этим все сложно, и данный вопрос не от меня зависел. С одной стороны, если бы выпала возможность, я все же хотел бы сменить команду. Хотя и был шанс сыграть в еврокубках и проверить свои возможности на фоне такого турнира. Впрочем, не особо расстроен. Наверное, так должно было случиться.

Сейчас я возвращаюсь в «Шахтер», скорей всего, буду тренироваться с молодежной командой «горняков». В пятницу еду в Киев, возможно, буду иметь беседу на эту тему с руководством клуба. Где окажусь в результате — еще не знаю», — сказал Гринь.

В прошлом сезоне 23-летний форвард сыграл в чемпионате Украины 20 матчей, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.