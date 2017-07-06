Ближайший сезон Малиновский проведет в Генке

Футболисты бельгийского «Генка» уже неделю трудятся на предсезонных сборах.
К ним уже присоединился и полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, получивший от тренерского штаба чуть больше времени на отпуск из-за занятости в составе команды Андрея Шевченко.
Несмотря на блуждающие в Интернете слухи, ближайший сезон футболист точно проведет в «Генке».
Добавим, что ближайший контрольный матч команда Альберта Стейвенберга проведет 8 июля против «Льерса».
Ранее сообщалось, что Малиновский хочет перебраться в Англию.
Источник — zbirna.com
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