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БУЯЛЬСКИЙ: «Хацкевич сразу сказал, что мы будем играть по схеме 4-4-2»

Полузащитник «Динамо» рассказал об изменениях в схеме игры с приходом нового главного тренера

  • 06.07.2017 14:05
  • 1055 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Виталий Буяльский
© Getty Images. Виталий Буяльский
Полузащитник киевского  «Динамо» Виталий Буяльский поделился впечатлениями от товарищеского матча с клубом «Университатя» и тренировочного сбора «бело-синих» в целом.
 
- Виталий, по ощущениям уже набрали форму, хватает на весь матч?
- В принципе, форму набрали на 75-80 процентов, уже можно играть в полную силу, не беречь силы. Но у нас впереди еще есть игры, продолжается тренировочный процесс. Думаю, к концу сборов уже будем выдерживать в игровом плане на все сто процентов.
 
- «Университатя» по манере игры похожа на некоторые украинские команды?
- В принципе, наверное, семьдесят процентов украинских команд так играют. В первом тайме они стояли всем составом в обороне, закрыли все зоны, а во втором их команда чуть подсела, и мы этим воспользовались.
 
- Когда забивали второй гол, ты ожидал, был готов к быстрому розыгрышу штрафного?
- Да, мы на тренировках это наигрываем: если соперники стоят спиной, нужно быстро разыграть, постараться забить гол. Так и получилось.
 
- С приходом нового тренерского штаба какие изменения произошли в плане дисциплины?
- Дисциплина должна быть всегда во всех командах, в этом плане все осталось по-прежнему. У нас по две тренировки в день, и мы выполняем большой объем физической работы – в этом есть отличие.
 
- Изменились ли функции центральных полузащитников при схеме 4-4-2, или когда один центральный полузащитник по сути играет оттянутого форварда?
- Когда пришел новый главный тренер, он сразу сказал, что мы будем играть по схеме 4-4-2, но по ситуации и 4-4-1-1. Все будет зависеть от результата, от того как команда передвигается. Во время игры все может поменяться.
 
- Как ты на себе ощутил эти изменения?
- Да в принципе у меня остались те же функции, задачи – играть вперед, забивать голы, отдавать голевые передачи, играть на команду, помогать команде.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    odiniznashih
      odiniznashih, 06.07.2017 14:19
    +1
    Кто такой Хацкевич и чем он отличается от Реброва, Блохина и других динамовцев?
    Все они в основном физкультурники, кто в большей, кто в меньшей мере нахватавшиеся идей Лобановского. Но все это прошлый век.
    Мир уже играет в другой футбол. Поэтому вряд ли он что нового привнесет в игру киевлян и я не знаю, из чего Суркис исходил приглашая его возглавить команду.
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 06.07.2017 15:05
    -2
    исходил из наличия "динамовского сердца"! ...наверно можно поздравить ШД с досрочным чемпионством! ... и опять ждать, когда придет тренер с именем (или хотя бы солидным опытом)
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 06.07.2017 15:08
    +1
    odiniznashih, 06.07.2017 14:19
    Кто такой Хацкевич и чем он отличается от Реброва, Блохина и других динамовцев?
    Все они в основном физкультурники, кто в большей, кто в меньшей мере нахватавшиеся идей Лобановского. Но все это прошлый век.
    Мир уже играет в другой футбол. Поэтому вряд ли он что нового привнесет в игру киевлян и я не знаю, из чего Суркис исходил приглашая его возглавить команду.
    Гадаю, що виходив з власного фінансового положення та клубу. А далі буде видно. Я сподіваюсь на краще.
    Ссылка
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