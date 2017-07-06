БУЯЛЬСКИЙ: «Хацкевич сразу сказал, что мы будем играть по схеме 4-4-2»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился впечатлениями от товарищеского матча с клубом «Университатя» и тренировочного сбора «бело-синих» в целом.

- Виталий, по ощущениям уже набрали форму, хватает на весь матч?

- В принципе, форму набрали на 75-80 процентов, уже можно играть в полную силу, не беречь силы. Но у нас впереди еще есть игры, продолжается тренировочный процесс. Думаю, к концу сборов уже будем выдерживать в игровом плане на все сто процентов.

- «Университатя» по манере игры похожа на некоторые украинские команды? - В принципе, наверное, семьдесят процентов украинских команд так играют. В первом тайме они стояли всем составом в обороне, закрыли все зоны, а во втором их команда чуть подсела, и мы этим воспользовались. - Когда забивали второй гол, ты ожидал, был готов к быстрому розыгрышу штрафного? - Да, мы на тренировках это наигрываем: если соперники стоят спиной, нужно быстро разыграть, постараться забить гол. Так и получилось.

- С приходом нового тренерского штаба какие изменения произошли в плане дисциплины?

- Дисциплина должна быть всегда во всех командах, в этом плане все осталось по-прежнему. У нас по две тренировки в день, и мы выполняем большой объем физической работы – в этом есть отличие.

- Изменились ли функции центральных полузащитников при схеме 4-4-2, или когда один центральный полузащитник по сути играет оттянутого форварда?

- Когда пришел новый главный тренер, он сразу сказал, что мы будем играть по схеме 4-4-2, но по ситуации и 4-4-1-1. Все будет зависеть от результата, от того как команда передвигается. Во время игры все может поменяться.

- Как ты на себе ощутил эти изменения?

- Да в принципе у меня остались те же функции, задачи – играть вперед, забивать голы, отдавать голевые передачи, играть на команду, помогать команде.