Апелляционный суд подтвердил, что Динамо не связано с Приватбанком

Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию НБУ и «Приватбанка», которые требовали отменения решения окружного суда столицы о разблокировании счетов ФК «Динамо».
Суд постановил, что президент «бело-синих» Игорь Суркис не связан с бывшими владельцами «Приватбанка», а киевское «Динамо» не заключало с этим банком экономически необоснованных договоров.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» опровергнуло информацию, которую распространяет Национальный банк Украины, о том, что клуб задолжал крупную сумму «Приватбанку».
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