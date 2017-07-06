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Апелляционный суд подтвердил, что Динамо не связано с Приватбанком

Суд также постановил, что клуб не заключал с банком экономически необоснованных договоров

  • 06.07.2017 13:47
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию НБУ и «Приватбанка», которые требовали отменения решения окружного суда столицы о разблокировании счетов ФК «Динамо».
 
Суд постановил, что президент «бело-синих» Игорь Суркис не связан с бывшими владельцами «Приватбанка», а киевское «Динамо» не заключало с этим банком экономически необоснованных договоров. 
 
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» опровергнуло информацию, которую распространяет Национальный банк Украины, о том, что клуб задолжал крупную сумму «Приватбанку».

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