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Рейтинг FIFA: Украина поднялась на 12 позиций

Команда Андрея Шевченко поднялась с 37 на 25 место

  • 06.07.2017 13:29
  • 551 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. сборная Украины о футболу
© Getty Images. сборная Украины о футболу
FIFA опубликовала новый рейтинг сборных команд.
 
На первое место вышла сборная Германии, которая обошла Бразилию и Аргентину после победы на Кубке Конфедераций. Сборная Украины поднялась сразу на 12 позиций - с 37 на 25 место.
 
Главные соперники по группе в квалификации к чемпионату миру-2018 - сборные Хорватии и Исландии - также улучшили свои позиции: хорваты поднялись с 18 на 15 место, а исландцы - с 22 на 19. 
 
Сборная Турнии опустилась с 25 на 33 строчку рейтинга после поражения от Хорватии (0-1). Финляндия и Косово, которые также проиграли свои последние официальные матчи, теперь занимают 110 и 177 места в рейтинге.
 
Рейтинг FIFA 
 
1 (3) Германия 
2 (1) Бразилия 
3 (2) Аргентина
4 (8) Португалия 
5 (9) Швейцария 
6 (10) Польша 
7 (4) Чили 
8 (5) Колумбия 
9 (6) Франция 
10 (7) Бельгия... 
15 (18) Хорватия... 
19 (22)  Исландия... 
25 (37) Украина... 
33 (25) Турция... 
110 (108) Финляндия... 
177 (173) Косово.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    A-68
      A-68, 06.07.2017 13:36
    +1
    Перемог збірній УКРАЇНІ !!!
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    Владимир Тешнер
    online
      Владимир Тешнер, 06.07.2017 13:41
    +1
    Це після гри з Мальтою 25 місце смішно просто ))))
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    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 06.07.2017 13:46
    0
    Владимир Тешнер, 06.07.2017 13:41
    Це після гри з Мальтою 25 місце смішно просто ))))
    После того товарняка победили более рейтинговых финнов.
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    endi_vilch_95
    online
      endi_vilch_95, 06.07.2017 13:47
    0
    Так матч з мальтійцями не увійшов би у рейтинг
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    Ruslan0927
    online
      Ruslan0927, 06.07.2017 13:48
    0
    5 (9) Швейцарія
    6 (10) Польща
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