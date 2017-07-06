Рейтинг FIFA: Украина поднялась на 12 позиций

FIFA опубликовала новый рейтинг сборных команд.

На первое место вышла сборная Германии, которая обошла Бразилию и Аргентину после победы на Кубке Конфедераций. Сборная Украины поднялась сразу на 12 позиций - с 37 на 25 место.

Главные соперники по группе в квалификации к чемпионату миру-2018 - сборные Хорватии и Исландии - также улучшили свои позиции: хорваты поднялись с 18 на 15 место, а исландцы - с 22 на 19.

Сборная Турнии опустилась с 25 на 33 строчку рейтинга после поражения от Хорватии (0-1). Финляндия и Косово, которые также проиграли свои последние официальные матчи, теперь занимают 110 и 177 места в рейтинге.

Рейтинг FIFA

1 (3) Германия

2 (1) Бразилия

3 (2) Аргентина

4 (8) Португалия

5 (9) Швейцария

6 (10) Польша

7 (4) Чили

8 (5) Колумбия

9 (6) Франция

10 (7) Бельгия...

15 (18) Хорватия...

19 (22) Исландия...

25 (37) Украина...

33 (25) Турция...

110 (108) Финляндия...

177 (173) Косово.