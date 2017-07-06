Рейтинг FIFA: Украина поднялась на 12 позиций

FIFA опубликовала новый рейтинг сборных команд.
На первое место вышла сборная Германии, которая обошла Бразилию и Аргентину после победы на Кубке Конфедераций. Сборная Украины поднялась сразу на 12 позиций - с 37 на 25 место.
Главные соперники по группе в квалификации к чемпионату миру-2018 - сборные Хорватии и Исландии - также улучшили свои позиции: хорваты поднялись с 18 на 15 место, а исландцы - с 22 на 19.
Сборная Турнии опустилась с 25 на 33 строчку рейтинга после поражения от Хорватии (0-1). Финляндия и Косово, которые также проиграли свои последние официальные матчи, теперь занимают 110 и 177 места в рейтинге.
Рейтинг FIFA
1 (3) Германия
2 (1) Бразилия
3 (2) Аргентина
4 (8) Португалия
5 (9) Швейцария
6 (10) Польша
7 (4) Чили
8 (5) Колумбия
9 (6) Франция
10 (7) Бельгия...
15 (18) Хорватия...
19 (22) Исландия...
25 (37) Украина...
33 (25) Турция...
110 (108) Финляндия...
177 (173) Косово.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
6 (10) Польща
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.