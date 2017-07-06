Манчестер Юнайтед согласовал трансфер Лукаку за 75 миллионов фунтов

Форвард «Эвертона» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку перейдет в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» договорились о трансфере футболиста с «ирисками». Сумма компенсации составит 75 миллионов фунтов (примерно 85 миллионов евро).

Коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью надеется, что Лукаку присоединится к клубу до отлета в США, чтобы нападающий мог пройти предсезонную подготовку вместе с командой.