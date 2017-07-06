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Манчестер Юнайтед согласовал трансфер Лукаку за 75 миллионов фунтов

Жозе Моуринью надеется, что бельгиец присоединится к клубу до отлета на ближайший сбор

  • 06.07.2017 13:09
  • 656 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Ромелу Лукаку
© Getty Images. Ромелу Лукаку
Форвард «Эвертона» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку перейдет в «Манчестер Юнайтед».
 
«Красные дьяволы» договорились о трансфере футболиста с «ирисками». Сумма компенсации составит 75 миллионов фунтов (примерно 85 миллионов евро).
 
Коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью надеется, что Лукаку присоединится к клубу до отлета в США, чтобы нападающий мог пройти предсезонную подготовку вместе с командой.
 

 

Источник — BBC

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Комментарии
    Vlad Pronin
      Vlad Pronin, 06.07.2017 13:23
    +1
    не понятна логика, если будучи тренером Челси Моуриньо как раз этого же Лукаку и отдал Эвертону как ненужного игрока.
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    vit-2
    online
      vit-2, 06.07.2017 13:50
    0
    Vlad Pronin, 06.07.2017 13:23
    не понятна логика, если будучи тренером Челси Моуриньо как раз этого же Лукаку и отдал Эвертону как ненужного игрока.
    Може Маур кентує з агентом Ромелу і хоче вдруге дати йому заробити?
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