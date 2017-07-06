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Богданов вернулся в Олимпик

27-летний полузащитник сообщил, что договорился о подписании контракта с клубом

  • 06.07.2017 12:47
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ФК Олимпик. Андрей Богданов
© ФК Олимпик. Андрей Богданов
Бывший хавбек «Олимпика» Андрей Богданов решил вернуться в команду.
 
«Мы договорились с президентом клуба о контракте, после сборов я его подпишу. Физическая форма у меня нормальная, готовлюсь вместе с командой. Дома тренировался, не терял времени, так что никаких проблем не будет», – рассказал Богданов.
 
В предыдущем сезоне 27-летний полузащитник провел 23 матча, забил 4 мяча.
 

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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