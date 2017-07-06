Богданов вернулся в Олимпик

Бывший хавбек «Олимпика» Андрей Богданов решил вернуться в команду.
«Мы договорились с президентом клуба о контракте, после сборов я его подпишу. Физическая форма у меня нормальная, готовлюсь вместе с командой. Дома тренировался, не терял времени, так что никаких проблем не будет», – рассказал Богданов.
В предыдущем сезоне 27-летний полузащитник провел 23 матча, забил 4 мяча.
Ранее центральный защитник Антон Кравченко сообщал, что его подписание контракта с «Олимпиком» «практически решено».
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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