Богданов вернулся в Олимпик

Бывший хавбек «Олимпика» Андрей Богданов решил вернуться в команду.

«Мы договорились с президентом клуба о контракте, после сборов я его подпишу. Физическая форма у меня нормальная, готовлюсь вместе с командой. Дома тренировался, не терял времени, так что никаких проблем не будет», – рассказал Богданов.

В предыдущем сезоне 27-летний полузащитник провел 23 матча, забил 4 мяча.