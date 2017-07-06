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Будковский может перейти в Маккаби

Израильский клуб интересуется бывшим игроком сборной Украины

  • 06.07.2017 12:34
  • 412 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Анжи. Филипп Будковский
© ФК Анжи. Филипп Будковский
Нападающий донецкого «Шахтера», экс-игрок сборной Украины, Филипп Будковский может продолжить карьеру в Израиле. Заинтересованность в форварде проявляет местный «Маккаби» из Тель-Авива.
 
В минувшем сезоне Будковский выступал в аренде в «Анжи», но не захотел продлевать контракт с российским клубом. После чего Паулу Фонсека не взял игрока на сборы «горняков».

Источник — Xsport

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Комментарии
    moris24
      moris24, 06.07.2017 13:21
    0
    А по данным израильской прессы он проходит мед осмотр в Хапоэ&#769;ль Бэер Шева!!! Спорт юа уточните инфу!
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