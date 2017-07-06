Будковский может перейти в Маккаби

Нападающий донецкого «Шахтера», экс-игрок сборной Украины, Филипп Будковский может продолжить карьеру в Израиле. Заинтересованность в форварде проявляет местный «Маккаби» из Тель-Авива.
В минувшем сезоне Будковский выступал в аренде в «Анжи», но не захотел продлевать контракт с российским клубом. После чего Паулу Фонсека не взял игрока на сборы «горняков».
Источник — Xsport
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