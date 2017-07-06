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Темур ПАРЦВАНИЯ: «Пока секрет, где я буду играть»

Футболист определится с новым местом работы в ближайшие две недели

  • 06.07.2017 12:26
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Метки
ФК Олимпик. Темур Парцвания
© ФК Олимпик. Темур Парцвания
Бывший защитник донецкого «Олимпика» Темур Парцвания, который по завершению сезона покинул команду Романа Санжара, пока раскрывает карты о продолжении своей карьеры.
 
«Пока секрет, где я буду играть. Думаю, в ближайшие две недели все станет ясно».
 
Отметим, что товарищ футболиста добавил: 
 
«Однозначно, что не в Украине».
 
Контракт Темура Парцвании с «Олимпиком» завершился 30 июня. В данный момент футболист восстанавливается после травмы, которую получил еще в начале апреля. 
 

Источник — Xsport

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