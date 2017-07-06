Темур ПАРЦВАНИЯ: «Пока секрет, где я буду играть»

Бывший защитник донецкого «Олимпика» Темур Парцвания, который по завершению сезона покинул команду Романа Санжара, пока раскрывает карты о продолжении своей карьеры.
«Пока секрет, где я буду играть. Думаю, в ближайшие две недели все станет ясно».
Отметим, что товарищ футболиста добавил:
«Однозначно, что не в Украине».
Контракт Темура Парцвании с «Олимпиком» завершился 30 июня. В данный момент футболист восстанавливается после травмы, которую получил еще в начале апреля.
Ранее сообщалось, что «Олимпик» покинули 2 футболиста. В то же время, с клубом донецким может подписать контракт Антон Кравченко.
Источник — Xsport
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