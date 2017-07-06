Кристалл хочет заявиться во Вторую лигу

Херсонский МФК «Кристалл» готов занять вакантное место во Второй лиге, которое освободилось в связи со снятием с турнира «Черкасского Днепра-Академии-2».

Директор и многолетний главный тренер Кристалла Сергей Шевцов рассказал, что уже общался по этому поводу с президентом ПФЛ Сергеем Макаровым.

«Сегодня разговаривал с Сергеем Макаровым. Сообщил, что мы готовы вернуться во Вторую лигу, если решение будет принято очень быстро.

«Понимаем, что нам предстоит решить сложнейшую задачу по комплектации для Второй лиги в экстремальные сроки, но мы готовы рискнуть. Очень много людей в Херсоне хотят возвращения профессионального футбола. Так что Муниципальный футбольный клуб «Кристалл» готов занять вакантное место и вернуть наш город на второлиговый уровень», - рассказал Шевцов.

В то же время депутат Херсонского горсовета и директор бывшего ФК «Кристалл» Евгений Матковский обратился от имени ультрас к губернатору области и по совместительству главе областной федерации футбола (ХОФФ) Андрею Гордееву с просьбой поспособствовать возвращению «Кристалла» во Вторую лигу:

«Уважаемый Андрей Анатольевич! Пообщавшись с представителями ПФЛ, мы получили ответ, что помочь в возвращении «Кристалла» может лишь исполком ФФУ. Обращаемся к вам как к члену исполкома и главе ХОФФ относительно помощи в возвращении клуба в когорту профессионалов».

В предстоящем розыгрыше Второй лиги должны были принять участие 24 клуба, разбитые на группы А и Б по 12 команд в каждой. В понедельник состоялась жеребьевка календаря турнира.