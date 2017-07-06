Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кристалл хочет заявиться во Вторую лигу

Клуб готов занять вакантное место в турнире, освободившееся после снятия «Черкасского Днепра-2»

  • 06.07.2017 11:59
  • 153 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Кристалл Херсон
© ФК Кристалл Херсон
Херсонский МФК «Кристалл» готов занять вакантное место во Второй лиге, которое освободилось в связи со снятием с турнира «Черкасского Днепра-Академии-2».
 
Директор и многолетний главный тренер Кристалла Сергей Шевцов рассказал, что уже общался по этому поводу с президентом ПФЛ Сергеем Макаровым.
 
«Сегодня разговаривал с Сергеем Макаровым. Сообщил, что мы готовы вернуться во Вторую лигу, если решение будет принято очень быстро.
 
«Понимаем, что нам предстоит решить сложнейшую задачу по комплектации для Второй лиги в экстремальные сроки, но мы готовы рискнуть. Очень много людей в Херсоне хотят возвращения профессионального футбола. Так что Муниципальный футбольный клуб «Кристалл» готов занять вакантное место и вернуть наш город на второлиговый уровень», - рассказал Шевцов.
 
В то же время депутат Херсонского горсовета и директор бывшего ФК «Кристалл» Евгений Матковский обратился от имени ультрас к губернатору области и по совместительству главе областной федерации футбола (ХОФФ) Андрею Гордееву с просьбой поспособствовать возвращению «Кристалла» во Вторую лигу:
 
«Уважаемый Андрей Анатольевич! Пообщавшись с представителями ПФЛ, мы получили ответ, что помочь в возвращении «Кристалла» может лишь исполком ФФУ. Обращаемся к вам как к члену исполкома и главе ХОФФ относительно помощи в возвращении клуба в когорту профессионалов».
 
В предстоящем розыгрыше Второй лиги должны были принять участие 24 клуба, разбитые на группы А и Б по 12 команд в каждой. В понедельник состоялась жеребьевка календаря турнира.
 

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    prosyanuk
    online
      prosyanuk, 06.07.2017 12:13
    0
    на куя? чтоб через т ри месяца опять начались сопли и опять оттуда сняться?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.