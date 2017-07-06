Александр СЕВИДОВ: «Белый и Макаренко далеки от оптимальной формы»

Тренер «Мариуполя» Александр Севидов рассказал о том, какая сейчас ситуация с игроками, которых просматривает клуб.

- Что с Максимом Белым? Очень тяжело Максу. Отсутствие игровой практики, конечно, сказывается на футболисте, какого бы класса он ни был. Тот же Женя Макаренко сегодня сыграл 30 минут (в спарринге с клубом «Арсенал-Киев» - прим. ред.)… Отсутствие практики очень сказывается на футболистах. Они далеки от своей оптимальной формы.

Бразильцы? К сожалению, это не Неймар, но что поделаешь (речь о двоих бразильцах, которые находятся в клубе на просмотре – Эрикс и Кайика – прим. ред)... Посмотрим, еще есть немного времени. А так я, конечно, как и мы все, ожидал от бразильцев большего. Это нормальная ситуация.