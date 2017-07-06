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Александр СЕВИДОВ: «Белый и Макаренко далеки от оптимальной формы»

На футболистах очень сказывается отсутствие игровой практики, утверждает главный тренер клуба

  • 06.07.2017 11:49
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ФК Мариуполь. Александр Севидов
© ФК Мариуполь. Александр Севидов

Тренер «Мариуполя» Александр Севидов рассказал о том, какая сейчас ситуация с игроками, которых просматривает клуб.

- Что с Максимом Белым? Очень тяжело Максу. Отсутствие игровой практики, конечно, сказывается на футболисте, какого бы класса он ни был. Тот же Женя Макаренко сегодня сыграл 30 минут (в спарринге с клубом «Арсенал-Киев» - прим. ред.)… Отсутствие практики очень сказывается на футболистах. Они далеки от своей оптимальной формы.

Бразильцы? К сожалению, это не Неймар, но что поделаешь (речь о двоих бразильцах, которые находятся в клубе на просмотре – Эрикс и Кайика – прим. ред)... Посмотрим, еще есть немного времени. А так я, конечно, как и мы все, ожидал от бразильцев большего. Это нормальная ситуация.

Источник — ТК Футбол

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