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Александр БАБИЧ: «Зубейко и Боровик могут вернуться в Черноморец»

Наставник одесситов поделился трансферными планами клуба

  • 06.07.2017 11:34
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ФК Черноморец. Александр Бабич
© ФК Черноморец. Александр Бабич

Тренер «Черноморца» Александр Бабич рассказал о трансферных планах клуба.

- Зубейко и Боровик остались без команды (в «Карпатах» игрокам указали на дверь – прим. ред.). Это люди, которые были в «Черноморце». Возможно, Вы рассматриваете вариант, что они вернутся к вам?
- Будем думать, все футболисты квалифицированные, поэтому я не исключаю, что эти исполнители и вернутся. Тем более, мы понимаем, что они знают наши требования – так же, как и Бобко, Политыло, Васин. Они знают мои требования и тренировочный процесс. Поэтому я не исключаю возвращения этих футболистов.

- Вести переговоры еще будете?
- Конечно. Трансферное окно закрывается 1 сентября: до этого времени, возможно, кто-то покинет нас, а кто-то и присоединится к нам. Поэтому мы продолжаем вести охоту за квалифицированными футболистами, у которых будет желание нам помочь.

Источник — ТК Футбол

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