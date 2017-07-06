Александр БАБИЧ: «Зубейко и Боровик могут вернуться в Черноморец»

Тренер «Черноморца» Александр Бабич рассказал о трансферных планах клуба.

- Зубейко и Боровик остались без команды (в «Карпатах» игрокам указали на дверь – прим. ред.). Это люди, которые были в «Черноморце». Возможно, Вы рассматриваете вариант, что они вернутся к вам?

- Будем думать, все футболисты квалифицированные, поэтому я не исключаю, что эти исполнители и вернутся. Тем более, мы понимаем, что они знают наши требования – так же, как и Бобко, Политыло, Васин. Они знают мои требования и тренировочный процесс. Поэтому я не исключаю возвращения этих футболистов.

- Вести переговоры еще будете?

- Конечно. Трансферное окно закрывается 1 сентября: до этого времени, возможно, кто-то покинет нас, а кто-то и присоединится к нам. Поэтому мы продолжаем вести охоту за квалифицированными футболистами, у которых будет желание нам помочь.