Антон КРАВЧЕНКО: «Я буду играть в Олимпике, это практически решено»

Центральный защитник Антон Кравченко свяжет свое будущее с «Олимпиком», хотя его уже включил в заявку на сезон ровенский «Верес».

«Верес» вчера опубликовал заявку на следующий сезон, куда внес и Антона Кравченко.

Сам же футболист говорит, что это ошибка, ведь он почти наверняка продолжит карьеру в «Олимпике», с которым тренируется на сборе в Харькове.

Я был на просмотре в «Вересе» , но не подписывал контракт. Информация о моей заявке? Это какая-то ошибка была. Я буду играть в «Олимпике», это практически решено», — заявил Кравченко.

Напомним, 26-летний Антон Кравченко – воспитанник «Днепра». Он известен по выступлениям за «Нефтяник», «Волынь», «Гелиос», «Титан», а в течение последних трех лет играл за «Сталь», в футболке которой провел 13 матчей в прошлом сезоне УПЛ.

В мае контракт Кравченко с каменским клубом истек, так что в последнее время он искал себе новое место работы.