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Антон КРАВЧЕНКО: «Я буду играть в Олимпике, это практически решено»

Защитник сообщил, что не подписывал контракт с ровенским «Вересом»

  • 06.07.2017 10:59
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ФК Сталь. Антон Кравченко
© ФК Сталь. Антон Кравченко
Центральный защитник Антон Кравченко свяжет свое будущее с «Олимпиком», хотя его уже включил в заявку на сезон ровенский «Верес».
 
«Верес» вчера опубликовал заявку на следующий сезон, куда внес и Антона Кравченко.
 
Сам же футболист говорит, что это ошибка, ведь он почти наверняка продолжит карьеру в «Олимпике», с которым тренируется на сборе в Харькове.
 
«Я был на просмотре в «Вересе», но не подписывал контракт. Информация о моей заявке? Это какая-то ошибка была. Я буду играть в «Олимпике», это практически решено», — заявил Кравченко.
 
Напомним, 26-летний Антон Кравченко – воспитанник «Днепра». Он известен по выступлениям за «Нефтяник», «Волынь», «Гелиос», «Титан», а в течение последних трех лет играл за «Сталь», в футболке которой провел 13 матчей в прошлом сезоне УПЛ.
 
В мае контракт Кравченко с каменским клубом истек, так что в последнее время он искал себе новое место работы.
 
Ранее сообщалось, что «Олимпик» покинули 2 футболиста. «Сталь» также осталась без двух игроков: клуб покинули Павел Пашаев и Денис Васин.

Источник — Sportarena

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