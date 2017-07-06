Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олимпик покинули 2 футболиста

Михаил Сергийчук и Сергей Гринь сообщили, что уходят из донецкого клуба

  • 06.07.2017 10:50
  • 686 просмотров
  • 0 комментария
Метки
olimpik.com.ua. Михаил Сергийчук и Сергей Гринь
© olimpik.com.ua. Михаил Сергийчук и Сергей Гринь
Нападающий Михаил Сергийчук и полузащитник Сергей Гринь сообщили, что покидают «Олимпик».
 
Оба футболиста попрощались с донецким клубом в социальной сети Instagram.
 
«Парни, всем спасибо! Удачи и держитесь! Удачи в Лиге Европы! Буду скучать, особенно по тебе, Сергей Гринь», — написал Сергийчук.
 
«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Олимпик», это был отличный сезон, и я очень рад, что был частью этой команды! Удачи в новом сезоне и Лиге Европы! Буду скучать, братва», — написал Гринь.
 
На вопросы в комментариях о будущем месте продолжения карьеры 25-летний форвард ответил, что «пока еще никуда» не собрался, а вот 23-летний хавбек написал «скоро узнаете».
 
Напомним, что Михаил Сергийчук перебрался в «Олимпик» из ровенского «Вереса» в феврале, сыграв в весенней части украинской Премьер-лиги 9 матчей, в которых забил 2 мяча.
 
Сергей Гринь выступал за команду Романа Санжара на правах аренды из «Шахтера» с сентября прошлого года, а в феврале срок арендного соглашения был продлен до конца сезона.
 
В активе полузащитника в минувшем розыгрыше чемпионата Украины 20 матчей, 2 забитых мяча и 1 голевая передача.
 

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.