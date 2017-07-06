Олимпик покинули 2 футболиста

Нападающий Михаил Сергийчук и полузащитник Сергей Гринь сообщили, что покидают «Олимпик».

Оба футболиста попрощались с донецким клубом в социальной сети Instagram.

«Парни, всем спасибо! Удачи и держитесь! Удачи в Лиге Европы! Буду скучать, особенно по тебе, Сергей Гринь», — написал Сергийчук.

«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Олимпик», это был отличный сезон, и я очень рад, что был частью этой команды! Удачи в новом сезоне и Лиге Европы! Буду скучать, братва», — написал Гринь.

На вопросы в комментариях о будущем месте продолжения карьеры 25-летний форвард ответил, что «пока еще никуда» не собрался, а вот 23-летний хавбек написал «скоро узнаете».

Напомним, что Михаил Сергийчук перебрался в «Олимпик» из ровенского «Вереса» в феврале, сыграв в весенней части украинской Премьер-лиги 9 матчей, в которых забил 2 мяча.

Сергей Гринь выступал за команду Романа Санжара на правах аренды из «Шахтера» с сентября прошлого года, а в феврале срок арендного соглашения был продлен до конца сезона.

В активе полузащитника в минувшем розыгрыше чемпионата Украины 20 матчей, 2 забитых мяча и 1 голевая передача.