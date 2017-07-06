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Фабио КАПЕЛЛО: «Не мог донести свои мысли до игроков сборной России»

Экс-тренер российской национальной команды признался, что ему очень мешал языковой барьер

  • 06.07.2017 10:33
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РФС. Фабио Капелло
© РФС. Фабио Капелло

Итальянский тренер Фабио Капелло рассказал о проблемах с языковым барьером, с которыми он столкнулся, работая главным тренером сборной России.

«Безусловно, с этим бывают проблемы. Когда я руководил сборной России, два футболиста знали испанский, еще двое говорили по-английски. С игроками я общался только через переводчика. В таких условиях нельзя толком донести свои мысли, причем не так уж важно, переживает ли команда плохие времена или хорошие», – отметил Капелло.

Фабио Капелло возглавлял сборную России с 2012-го по 2015-й годы.

Источник — УЕФА

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