Фабио КАПЕЛЛО: «Не мог донести свои мысли до игроков сборной России»

Итальянский тренер Фабио Капелло рассказал о проблемах с языковым барьером, с которыми он столкнулся, работая главным тренером сборной России.
«Безусловно, с этим бывают проблемы. Когда я руководил сборной России, два футболиста знали испанский, еще двое говорили по-английски. С игроками я общался только через переводчика. В таких условиях нельзя толком донести свои мысли, причем не так уж важно, переживает ли команда плохие времена или хорошие», – отметил Капелло.
Фабио Капелло возглавлял сборную России с 2012-го по 2015-й годы.
Источник — УЕФА
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