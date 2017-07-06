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Александр СЕВИДОВ: «Новички? У нас есть время, посмотрим»

Главный тренер «Мариуполя» прокомментировал победу над киевским «Арсеналом» (2:1)

  • 06.07.2017 10:28
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ФК Мариуполь. Александр Севидов
© ФК Мариуполь. Александр Севидов

«Мариуполь» в контрольной игре переиграл «Арсенал» - 2:1. После матча наставник приазовцев Александр Севидов дал следующий комментарий.

- Положительного результата мы достигли. Но, безусловно, сказался пресловутый настрой. Не так давно мы играли в Первой лиге и так же, как и сегодня «Арсенал», настраивались на команду из Премьер-лиги. Этот фактор надо учитывать. Как и психологию — все-таки в Первой лиге мы играли с позиции силы, в Премьер-лиге придется играть по другому. Безусловно, сделаем выводы и продолжим работать. Потенциальные новички? У нас есть еще время, посмотрим. Наша кадровая политика еще не окончена

- Сегодня не играли Дмитрий Мишнев и Андрей Борячук. С чем это связано?
- Травмы. Андрей приехал к нам с небольшим повреждением. Но он парень с характером — тренировался, играл. Дима же получил небольшую травму еще в Мариуполе во вемя двухсторонки. Надеюсь, в ближайшее время оба футболиста будут в строю.

Источник — ФК Мариуполь

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