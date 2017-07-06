Зенит не собирается продавать Кокорина и Дзюбу

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» не рассматривает варианты приобретения нападающего «Краснодара» Федора Смолова и продажи нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы. Об этом заявил спортивный директор клуба Константин Сарсания.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что «Зенит» рассматривает вариант обмена Кокорина на Смолова. Позднее издание «Спорт- Экспресс» сообщило, что в обмен на Смолова сине-бело- голубые также могут расстаться с Дзюбой.

«Никакой почвы под этим нет, все это из области слухов. Конечно, нам всегда интересны хорошие игроки, но сейчас мы совершенно точно не ведем никаких переговоров и не рассматриваем вариантов обмена», - прокомментировал ситуацию Сарсания.

На вопрос, возможен ли уход Кокорина и Дзюбы в летнее трансферное окно, Сарсания ответил: «Такой вариант мы не рассматриваем».

Смолов перешел в «Краснодар» в 2015 году и последние два сезона становился лучшим бомбардиром чемпионата России с 20 и 18 голами соответственно. Ранее СМИ сообщили, что сумма отступных за 27-летнего форварда составляет 30 млн евро, а помимо сине-бело-голубых им интересуется московский «Спартак» и дортмундская «Боруссия».