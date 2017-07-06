Интер интересуется Коноплянкой

«Интер» интересуется украинским полузащитником немецкого «Шальке» Евгением Коноплянкой. Итальянский клуб может приобрести украинца уже этим летом.
Интерес к Коноплянке появился несколько недель назад. Сейчас вингера просматривают скауты «Интера».
Также итальянский «Интер» интересуют Дуглас Коста, Юлиан Брандт, Садио Мане и Флориан Товен.
Напомним, ранее сообщалось, что Коноплянкой интересуются «Милан», «Эвертон»,«Трабзонспор» и «Галатасарай».
Источник — La Gazzetta dello Sport
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Тільки Юве чи Реал!!
Ти гідний клюби мегарівня!!!
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