Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Интер интересуется Коноплянкой

Украинский вингер может подписать контракт с итальянским клубом уже этим леnом

  • 06.07.2017 10:14
  • 492 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Getty Images. Евгений Коноплянка
© Getty Images. Евгений Коноплянка
«Интер» интересуется украинским полузащитником немецкого «Шальке» Евгением Коноплянкой. Итальянский клуб может приобрести украинца уже этим летом. 
 
Интерес к Коноплянке появился несколько недель назад. Сейчас вингера просматривают скауты «Интера». 
 
Также итальянский «Интер» интересуют Дуглас Коста, Юлиан Брандт, Садио Мане и Флориан Товен. 
 
Напомним, ранее сообщалось, что Коноплянкой интересуются «Милан», «Эвертон»,«Трабзонспор» и «Галатасарай». 

Источник — La Gazzetta dello Sport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Crusaider
    online
      Crusaider, 06.07.2017 10:29
    0
    Євгенко!
    Тільки Юве чи Реал!!
    Ти гідний клюби мегарівня!!!
    Ссылка
    Oleg.Groningen
    online
    Oleg.Groningen, 06.07.2017 10:37
    +1
    Стрийська Скала також цікавиться Коноплянкою.Чому нема цієї новини?
    Ссылка
    Stas0809
    online
      Stas0809, 06.07.2017 10:47
    0
    А можете и не подписать Шансы где то 50/50 А если серьезно, то после всех скандалом и отсутствии нормальной игровой практики - он никому и даром не нужен..Практика переходом наших футболистов в европейские клубы, показала, что после Шевы, Реброва и Нужного наши мегазвезды не подходят под требования среднестатистических клубов Европы.. Халтурщики одним словом..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.