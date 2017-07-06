Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Фрозиноне расторг контракт с Приймой

Украинский защитник покинул итальянский клуб

  • 06.07.2017 09:49
  • 372 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Фрозиноне. Василий Прийма
© ФК Фрозиноне. Василий Прийма

Итальянский футбольный клуб «Фрозиноне» сообщил о расторжении контракта с 26-летним украинским центральным защитником Василием Приймой.

«Клуб выражает свои лучшие пожелания дальнейшей карьере Василия», – гласит сообщение на официальном сайте «Фрозиноне».

В минувшем сезоне Прийма провел за «Фрозиноне» 20 матчей во всех турнирах, где забил 1 гол.

На данный момент Прийма находится на просмотре в луганской «Заре».

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.