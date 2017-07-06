Фрозиноне расторг контракт с Приймой

Итальянский футбольный клуб «Фрозиноне» сообщил о расторжении контракта с 26-летним украинским центральным защитником Василием Приймой.
«Клуб выражает свои лучшие пожелания дальнейшей карьере Василия», – гласит сообщение на официальном сайте «Фрозиноне».
В минувшем сезоне Прийма провел за «Фрозиноне» 20 матчей во всех турнирах, где забил 1 гол.
На данный момент Прийма находится на просмотре в луганской «Заре».
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