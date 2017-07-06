Фрозиноне расторг контракт с Приймой

А можете и не подписать Шансы где то 50/50 А если серьезно, то после всех скандалом и ...

С Хачериди вообще бред полный - там был личный конфликт и к игре это вообще не относится. И само...

От Васи Кобина уже лет пять никто ничего не ждет. Коваленко - спорный вопрос. Не думаю, что он пр...