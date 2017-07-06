Александр ИЩЕНКО: «Хочу, чтобы Григорий Суркис ошибся»

Старший тренер ДЮФШ «Динамо» Александр Ищенко подвел итоги выступления бело-синих в первенстве ДЮФЛ.

Как говорится, молодым везде у нас дорога. А с недавних пор — тем паче. Сейчас по количеству молодежи в Премьер-лиге команды бьют все рекорды. Но прежде чем попасть туда, нужно пройти путь детско-юношеской футбольной лиги, в которой нынешний сезон полностью остался за «Динамо» . Итоги выступления киевлян в ДЮФЛ подвел старший тренер динамовской академии Александр Ищенко.

— Александр Алексеевич, чем объяснить нынешний триумф «Динамо» в ДЮФЛ во всех возрастных категориях?— Я с вами не соглашусь по поводу триумфа. Триумф — это когда «Динамо» выиграет Лигу чемпионов. А эти победы я бы назвал локальным успехом, который должен стимулировать нас к еще более качественной работе.

— За будущее сборной Украины переживать не стоит?

— Мы обязаны работать на перспективу и верить в то, что она у нас есть. Спокойным в этом мире быть нельзя, но то, что у нынешней сборной и у ближайшего резерва имеется потенциал, это однозначно.

— При надлежащем отношении к делу вы видите в этих ребятах новых Шевченко и Ярмоленко?

— Отвечу так: когда-то Григорий Суркис сказал, что такие футболисты, как Андрей Шевченко, рождаются раз в столетие. Я бы очень хотел, чтобы Григорий Михайлович ошибся.

— Сейчас все динамовские команды играют по одной тактической схеме?

— Нет. Я всегда подчеркивал, что работа с испанскими специалистами принесла нам определенную пользу, но мы не должны забывать то, что всегда приносило «Динамо» успех. И сегодня мы стараемся прививать футболистам быстрый качественный переход в атаку, с активными флангами, что отчетливо было видно в игре нашей команды 2000 года рождения. И, несмотря на все наши разногласия с Альберто Босхом, мы данную фазу игры все-таки сохранили.

— Резко или постепенно «Динамо» будет возвращаться к футболу, о котором мы говорили выше?

— Будучи в центре лицензирования и потом на тренерском совете, я сказал: назовите мне фамилии трех игроков, которые на 90+3-й минуте убежали в контратаку и забили решающий гол в ответном матче плей-офф ЧЕ-2016 против Словении. Многие задумались. А это Сидорчук, Ярмоленко и Кравец. Это говорит о том, что Динамо бежало, бежит и будет бежать. Счастье — у ворот соперника, там успех.

— Сейчас вы могли бы поделиться информацией о тренерских перестановках в динамовских командах разных возрастов?

— Пока могу сказать только, что Юрий Мороз будет работать с молодежным составом, а Андрей Анненков и Виталий Косовский возглавят команду U-19. Об остальных изменениях будет сообщено позже, поскольку нужно обсудить все нюансы и принять правильные решения.