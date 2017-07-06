Львівські «Карпати», які готуютьсядо сезону у Польщі, впевнено перемогли своїх опонентів у двох попередніх спарингах. Черговим суперником «левів» став клуб із Першої ліги сусідньої держави – ГКС «Катовіце» зі столиці Сілезького воєводства.

Попри те, що грали «Карпати» у гостях, вже з перших хвилин вони придавили суперника за рахунок потужного пресингу та миттєвих, швидких атак. Поляки майже нічого не змогли протиставити команді Серхіо Наварро, а тому більшу частину першої половини гри їм довелось лише оборонятись.

Можливо, перший тайм не був надто багатим на моменти, та все ж ближчими до відкриття рахунку були карпатівці. Спочатку, Ткачук подавав в район 11-метрової позначки на Дебелка, якого тієї ж миті оточили захисники «Катовіце». Прорвати щільну оборону «шахтарів» Роману не вдалось, а м’яч вже контролювали поляки. Після, більш реальний шанс закотити круглого у ворота суперника отримав Андрій Нестеров. Хитрий хід від пари Чачуа-Гуцуляк при подачі штрафного удару дещо дезорієнтував поляків. «Гірники» лишили без уваги Нестерова, котрий дивом не зумів вдало замкнути навіс від Олексія Гуцуляка.

Як не старалися господарі, але їм не вдалося створити біля воріт Підківки жодного моменту. Карпатівська оборона діяла впевнено та злагоджено. Натомість, «зелено-білі» провели ряд перспективних атак, одна з яких завершилась логічним взяттям воріт. Ткачук знайшов м’ячем на фланзі Дениса Мірошніченка, простріл від якого вдало замкнув Чачуа – 0:1.

Одразу після відкриття рахунку тренерський штаб команди провів велику кількість замін. На поле вийшли Ігор Худоб’як, Дмитро Кльоц, Назар Вербний та гравець, який знаходиться на перегляді. А ще за кілька хвилин з’явились Андрій Бусько, Олег Голодюк та Максим Грисьо. Сценарій гри анітрохи не змінився, а «Катовіце» продовжувало діяти без м’яча.

Тож «Карпати» здобувають третю поспіль перемогу на польських зборах та продовжують підготовку до нового сезону у відмінному настрої.

ГКС «Катовіце» – «Карпати» – 0:1

Гол: Чачуа

«Карпати» (перший тайм): Мисак, Мірошніченко, Нестеров, Виздрик, гравець на перегляді, Бласко, Завійський, Ткачук, Гуцуляк, Чачуа, Дебелко

«Карпати» (другий тайм): Підківка, Мірошніченко, Лобай, Виздрик, гравець на перегляді, Бласко, Завійський, Ткачук, Гуцуляк, Чачуа, Дебелко.