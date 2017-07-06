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Макаренко дебютировал за Маруиполь

Футболист отыграл полчаса в товарищеском поединке против «Арсенала»

  • 06.07.2017 08:51
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ФК Динамо Киев. Евгений Макаренко
© ФК Динамо Киев. Евгений Макаренко

Бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Макаренко, который последнее время поддерживал форму вместе с «Мариуполем», в среду принял участие в контрольном матче этой команды.

Несмотря на то, что, по заверениям главного тренера «Мариуполя» Александра Севидова, экс-динамовец не находится в его команде на просмотре, Макаренко попал в стартовый состав мариупольцев на спарринг с киевским «Арсеналом». Впрочем, уже на исходе получаса игры 26-летний футболист был заменен.

При этом на официальном сайте «Мариуполя» в публикации, посвященной матчу азовцев с «Арсеналом», Макаренко упомянут как «игрок на просмотре».

Источник — Динамо Киев от Шурика

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