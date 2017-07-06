Арсенал подписал Александра Ляказетта

Английский «Арсенал» сообщил о подписании контракта с 26-летним французским форвардом «Лиона» Александром Ляказеттом.
О деталях соглашения не сообщается. Известно, что футболист подписал с «канонирами» долгосрочный контракт.
Согласно информации Sky Sports, «Арсенал» заплатил за футболиста 52 миллиона фунтов стерлингов.
В минувшем сезоне Ляказетт провел за «Лион» 45 матчей во всех турнирах, где забил 37 мячей и отдал 5 голевых передач.
Источник — ФК Арсенал Лондон
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