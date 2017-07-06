Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Арсенал подписал Александра Ляказетта

Лондонский клуб усилился нападающим «Лиона»

  • 06.07.2017 08:47
  • 380 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Арсенал Лондон. Александр Ляказетт
© ФК Арсенал Лондон. Александр Ляказетт

Английский «Арсенал» сообщил о подписании контракта с 26-летним французским форвардом «Лиона» Александром Ляказеттом.

О деталях соглашения не сообщается. Известно, что футболист подписал с «канонирами» долгосрочный контракт.

Согласно информации Sky Sports, «Арсенал» заплатил за футболиста 52 миллиона фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Ляказетт провел за «Лион» 45 матчей во всех турнирах, где забил 37 мячей и отдал 5 голевых передач.

Источник — ФК Арсенал Лондон

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 06.07.2017 09:06
    +2
    Наконец-то у Арсенала помимо Санчеса появился еще 1 толковый игрок в завершающей стадии,а то одни брёвна там
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 06.07.2017 09:07
    0
    ... не даремно свого часу відмовив ДК ! ... тепер стабільно гратиме в АПЛ та єврокубках! Дуже чіпкий форвард з досить сильним і точним ударом!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.