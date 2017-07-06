Арсенал подписал Александра Ляказетта

Наконец-то у Арсенала помимо Санчеса появился еще 1 толковый игрок в завершающей стадии,а то одни...

... не даремно свого часу відмовив ДК ! ... тепер стабільно гратиме в АПЛ та єврокубках! Дуже чіп...

Это теперь уже никогда не случится,максимум еще в Китай уедет,хотя зачем ему с такими бабками,либ...

С удовольствием посмотрел бы, как он играет в другом клубе

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