Челси отдал Кейна в Гронинген

Правый защитник «Челси» Тодд Кейн возвращается в Голландию. В следующем сезон игрок на правах аренды будет выступать за «Гронинген».
23-летний воспитанник Академии «Челси» успешно проявил себя в сезоне 2015/16, выступая за «НЕК», но выбыл из строя из-за травмы. Игрок восстановился и возвращается в чемпионат Голландии, где продолжит выступать на правах аренды за «Гронинген».
С «Челси» Кейн выиграл Молодёжный Кубок Англии и чемпионат Англии U-21.
В прошлом сезоне «НЕК» занял восьмое место в чемпионате Голландии.
Источник — ФК Челси
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