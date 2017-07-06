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Челси отдал Кейна в Гронинген

Тодд Кейн будет выступать за голландский клуб на правах аренды

  • 06.07.2017 08:38
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ФК Челси. Тодд Кейн
© ФК Челси. Тодд Кейн

Правый защитник «Челси» Тодд Кейн возвращается в Голландию. В следующем сезон игрок на правах аренды будет выступать за «Гронинген».

23-летний воспитанник Академии «Челси» успешно проявил себя в сезоне 2015/16, выступая за «НЕК», но выбыл из строя из-за травмы. Игрок восстановился и возвращается в чемпионат Голландии, где продолжит выступать на правах аренды за «Гронинген».

С «Челси» Кейн выиграл Молодёжный Кубок Англии и чемпионат Англии U-21.

В прошлом сезоне «НЕК» занял восьмое место в чемпионате Голландии.

Источник — ФК Челси

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