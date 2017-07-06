«Мариуполь», игравший в первом тайме довольно экспериментальным составом, мощно начал спарринг против «Арсенала». В первые минуты подопечные Александра Севидова создали три хороших момента у ворот «канониров». Но приазовцам, в первую очередь Фомину (Руслан провел классный матч, но вот с реализацией не сложилось) попросту не повезло. Сперва защитник прервал потенциальный выход Руслана на рандеву с голкипером (хороший пас отдавал Тищенко, выведший на игру команду с капитанской повязкой). Затем Фомин с линии вратарской головой не попал в створ. Наконец, на 6-й минуте (!!!) Руслан после паса Белого нанес прицельный удар с 15-ти метров.

В середине тайма футболисты «Мариуполя» провели еще ряд довольно интересных атак. Дважды хорошие фланговые передачи удавались Мигунову. Но в первом эпизоде Тищенко чуть-чуть не успел замкнуть дальнюю штангу, а затем Фомин с трех метров не попал в «рамку».

На 36-й минуте «Арсенал» открыл счет. Алексей Майданевич замкнул фланговый навес Семчука. Еще до перерыва приазовцы вполне могли сравнять счет. Два момента было у Тищенко. Но опасный дальний удар Игоря не достиг цели, а после навеса Фомина мяч после удара капитана из створа ворот вынес защитник. Закончился тайм еще двумя моментами Фомина. Сперва Руслан после очередного навеса с убойной дистанции пробил мимо ворот. А затем нападающий накрутил троих защитник и с линии штрафной метил в дальний угол — мяч чудом разминулся с воротами.

Во втором тайме приазовцы продолжили штурмовать ворота «Арсенала». Фомин дважды здорово скидывал мяч под удары партнерам — Мигунову и Тищенко. В еще одном моменте рефери имел все основания назначить пенальти — Фомина на углу вратарской снесли сразу два защитника!

На 60-й минуте Александр Севидов полностью обновил свою команду и пока приазовцы «входили» в игру, «Арсенал» едва не увеличил свое преимущество. Но Худжамов дважды выручил партнеров. А на 63-й минуте Рустам начал голевую атаку. Неплях, получив пас от вратаря, разогнал быструю контратаку. Чурко, которому переадресовал мяч Евгений, прострелил с фланга и мяч рикошетом от ноги по замысловатой траектории опустился в дальнем углу.

Вторая половина тайма прошло в обоюдоострых атаках. В составе «канониров» выделялся Кирилл Матвеев, который не только сам бил по воротам Худжамова, но и пару раз неплохо ассистировал партнерам. У мариупольцев могли отличиться Кисиль (вратарь отразил удар Руслана с трех метров) и Чурко. На 86-й минуте «Мариуполь» все же добился своего — Чурко на скорости ворвался в штрафную, где его грубо встретил защитник. Пенальти хладнокровно реализовал Кисиль.

Свой следующий спарринг «Мариуполь» проведет 6-го июля. Соперником станет «Десна». Игра начнется в Буче в 17:00.

«Мариуполь» - «Арсенал» - 2:1

Голы: Чурко, 63, Кисиль, 86 (пен) - Майданевич, 36

«Мариуполь»: Гриценко, Кирюханцев, Эрикс, Новотрясов, Белый, игрок на просмотре (Виценец, 29), игрок на просмотре, Мигунов, Тищенко, Мищенко, Фомин

С 60-й минуты: Худжамов, Насонов, Вакуленко, Яворский, Неплях, Кольцов, Рудыка, Кисиль, Кожанов, Чурко, Горбунов

«Арсенал»: Иванов, Деркач, Шевченко, Домбровский, Старгородский, Кизилатеш, игрок на просмотре, Черненко, Майданевич, Семчук, Батальский