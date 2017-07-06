Барселона заплатит Месси €50 миллионов за продление контракта

Каталонская «Барселона» выплатит 30-летнему аргентинскому нападающему Лионелю Месси разовый бонус в размере €50 миллионов за продление контракта.

Ранее стало известно, что Месси договорился о продлении контракта с «Барселоной» до 2021-го года. Официально документы подпишут в ближайшее время.

В минувшем сезоне Месси провел за «Барселону» 52 матча во всех турнирах, где забил 54 мяча и отдал 19 голевых передач.