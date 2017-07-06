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Барселона заплатит Месси €50 миллионов за продление контракта

Аргентинский форвард получит огромный бонус за подписание нового соглашения с клубом

  • 06.07.2017 08:19
  • 713 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Барселона. Лионель Месси
© ФК Барселона. Лионель Месси

Каталонская «Барселона» выплатит 30-летнему аргентинскому нападающему Лионелю Месси разовый бонус в размере €50 миллионов за продление контракта.

Ранее стало известно, что Месси договорился о продлении контракта с «Барселоной» до 2021-го года. Официально документы подпишут в ближайшее время.

В минувшем сезоне Месси провел за «Барселону» 52 матча во всех турнирах, где забил 54 мяча и отдал 19 голевых передач.

Источник — Sport.es

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Комментарии
    RomarioUA
      RomarioUA, 06.07.2017 08:28
    +3
    Охереть
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    RomarioUA
      RomarioUA, 06.07.2017 08:31
    0
    С удовольствием посмотрел бы, как он играет в другом клубе
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    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 06.07.2017 09:05
    -1
    RomarioUA, 06.07.2017 08:31
    С удовольствием посмотрел бы, как он играет в другом клубе

    Это теперь уже никогда не случится,максимум еще в Китай уедет,хотя зачем ему с такими бабками,либо завершит карьеру в Барсе
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