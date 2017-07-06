Барселона заплатит Месси €50 миллионов за продление контракта

Каталонская «Барселона» выплатит 30-летнему аргентинскому нападающему Лионелю Месси разовый бонус в размере €50 миллионов за продление контракта.
Ранее стало известно, что Месси договорился о продлении контракта с «Барселоной» до 2021-го года. Официально документы подпишут в ближайшее время.
В минувшем сезоне Месси провел за «Барселону» 52 матча во всех турнирах, где забил 54 мяча и отдал 19 голевых передач.
Источник — Sport.es
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Это теперь уже никогда не случится,максимум еще в Китай уедет,хотя зачем ему с такими бабками,либо завершит карьеру в Барсе
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