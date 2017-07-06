ФИФА не будет менять время начала финала ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) не рассматривает возможность изменения времени начала финального матча чемпионата мира 2018 года в России, несмотря на соответствующие запросы ряда телеканалов. Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Би-би-си и несколько других каналов обратились к ФИФА с просьбой перенести время начала финала ЧМ-2018 из-за того, что трансляция финала накладывается на решающую встречу Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде.

«Время начала матчей было установлено в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами с учетом таких аспектов, как международный рынок вещания и удобство для болельщиков. Оба рассматривались с точки зрения получения максимальной посещаемости на стадионе и привлечения максимальной телеаудитории по всему миру. С учетом всех обсуждений 2 декабря 2015 года было принято решение, что финал чемпионата мира начнется в 18:00 (по киевскому времени). Возможность изменения начала матча не рассматривается», - говорится в заявлении пресс-службы.

Финал чемпионата мира пройдет 15 июля 2018 года в Москве на стадионе «Лужники».