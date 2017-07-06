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Металлист 1925 расстался с семью игроками

Харьковский клуб покинули Коверя, Литвяк, Кузьмин, Малиновский, Кателин, Безродний и Добарин

  • 06.07.2017 08:06
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fc-metalist.com. Евгений Кателин
© fc-metalist.com. Евгений Кателин

Харьковский «Металлист 1925» продолжает подготовку к старту в Кубке Украины и во второй лиге.

Состав «желто-синих» покинули семь игроков, выступавших в весенней части чемпионата Украины среди аматорских команд.

Руководство и тренерский штаб клуба решили не подписывать контракты со следующими игроками: вратарем Русланом Коверей, защитниками Александром Литвяком, Никитой Кузьминым и Назаром Малиновским, полузащитниками Евгением Кателиным и Александром Безродним, нападающим Владиславом Добариным. Что касается последнего, то, скорее всего, Владислав Добарин останется в структуре клуба и будет выступать за молодежную команду «Металлист Юниор».

А уже 7-го июля состоится официальная презентация новичков «Металлиста 1925», по имеющейся информации, игроками харьковчан станут четыре новых футболиста.

Источник — Фан-сайт ФК Металлист

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