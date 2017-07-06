Ростов подписал полузащитника Челси

Между «Ростовом» и «Челси» подписано соглашение о переходе полузащитника Жосимара Кинтеро в российский клуб на правах аренды.

20-летний талантливый эквадорский центральный полузащитник является воспитанником академии «Барселоны». В 2013 году Кинтеро перешел в «Челси» и выступал за молодежную команду этого клуба. В сезоне 2015/16 стал победителем юношеской Лиги чемпионов УЕФА. Игрок молодежной сборной Эквадора.

Жосимар Кинтеро:

- Я очень рад, для меня это совершенно новый опыт. Теперь я буду играть на серьезном уровне, это вызов для меня. Перед переходом я разговаривал с Кристианом Нобоа, он сказал, что «Ростов» станет хорошим опытом для моего развития. Я буду много работать, чтобы получить возможность играть. Поэтому я здесь.