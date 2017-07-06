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Ростов подписал полузащитника Челси

Жосимар Кинтеро будет выступать за российский клуб на правах аренды

  • 06.07.2017 07:55
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ФК Ростов. Жосимар Кинтеро
© ФК Ростов. Жосимар Кинтеро

Между «Ростовом» и «Челси» подписано соглашение о переходе полузащитника Жосимара Кинтеро в российский клуб на правах аренды.

20-летний талантливый эквадорский центральный полузащитник является воспитанником академии «Барселоны». В 2013 году Кинтеро перешел в «Челси» и выступал за молодежную команду этого клуба. В сезоне 2015/16 стал победителем юношеской Лиги чемпионов УЕФА. Игрок молодежной сборной Эквадора.

Жосимар Кинтеро:

- Я очень рад, для меня это совершенно новый опыт. Теперь я буду играть на серьезном уровне, это вызов для меня. Перед переходом я разговаривал с Кристианом Нобоа, он сказал, что «Ростов» станет хорошим опытом для моего развития. Я буду много работать, чтобы получить возможность играть. Поэтому я здесь.

Источник — ФК Ростов

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