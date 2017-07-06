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Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Чемпіонат буде цікавішим, ніж торік»

Гравець «Зорі» поділився очікуваннями від наступного сезону

  • 06.07.2017 07:41
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ФК Заря. Желько Любенович
© ФК Заря. Желько Любенович

Хавбек «Зорі» Желько Любенович — про погоду на Балканах, новачків луганського клубу і тих, кого не вистачає в команді

— Желько, літо 2017-го дивує багатьох. Яка останнім часом температура у Словенії?
— Коли приїхали на Балкани, перші дні було близько 22 градусів, зараз уже спекотно — під 30.

— Як проходять літні тренувальні збори? Чи є цього року якась специфіка порівняно з минулими — наприклад, особливі вправи?
— Усе, як зазвичай, по два тренування щодня або тренування плюс гра. Щодо порівняння з минулим роком: тепер менше бігової роботи, а більше тренування з м’ячем.

— Поділіться враженнями про новачків команди, котрих цього разу багато, як наколи. Особливо про дніпрян.
— Тільки починаємо знайомитись, але видно зразу, що всі — молоді талановиті хлопці.

— Під час спарингів тренерський штаб «Зорі» використовував трьох голкіперів — Шевченка, Луніна та Чуваєва. Чи не забагато це?
— У нас завжди було три воротарі, які отримували однакове ігровий час на зборах, аби визначитися, хто з них буде стояти в чемпіонаті. Я думаю, троє голкіперів — оптимальний варіант для всіх команд.

— Наскільки відчутною є втрата деяких луганських лідерів — Бонавентуре, Чайковського, Петряка, Ліпартії?
— Час покаже, проте я дуже засмутився, що вони пішли, особливо Ліпартія, Петряк і Чайковський, адже довгий час грали разом.

— Є вже конкретика щодо тактичної схеми (або схем), якої дотримуватиметься команда в наступному чемпіонаті?
— Зі схемою ще не визначилися, пробуємо різні, бо маємо дуже багато новачків.

— За два дні — 6 і 7 липня — «Зоря» зіграє два контрольні матчі. Це такий експеримент?
— Так. Щоб усі гравці отримали однакове навантаження в цих двох зустрічах.

— Останнє запитання — гіпотетичне: імовірно, в сезоні-2017/18 одним із головних конкурентів луганської команди буде «Ворскла», яка цього літа дуже активно «скуповується». Стежите за зборами інших клубів УПЛ?
— Стежу і скажу, що не тільки «Ворскла», а й «Олександрія», «Чорноморець, «Олімпік», «Карпати», «Маріуполь» складуть нам велику конкуренцію. Буде ще цікавіше, ніж торік.

Источник — УПЛ

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