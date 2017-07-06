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Дубль Бонавентуре допоміг Брюгге розбити Олександрію

Український клуб провів ще один товариський матч на сборах

  • 06.07.2017 07:28
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ФК Брюгге
© ФК Брюгге

В черговому контрольному матчі футболісти «Олександрії» зустрічалися з бельгійським «Брюгге». Якщо порівнювати попередніх спаринг-партнерів на нідерландських зборах, то сьогоднішній суперник більш серйозніший.

Вже в дебюті зустрічі наші земляки мали шанс відкрити рахунок, але після подачі кутового, Андрій Бацула влучив у голкіпера. Бельгійці відповіли своєю атакою. Денніс Бонавентуре мав нагоду відзначитися у воротах Юрія Паньківа, але голкіпер зіграв надійно. Але за кілька хвилин Денніс своєю можливістю скористався сповна, пробивши низом – 1:0. Згодом він вже записав на свій рахунок асист. Бонавентуре зробив все для того, щоб Йелле Воссен подвоїв перевагу власної команди.

нПочаток другого тайму був суперником. Футболісти «Брюгге» провели швидку атаку, яку результативно завершив все той же досить активний Денніс Бонавентуре – 3:0. Наші земляки не відсиджувалися в обороні, а при нагоді йшли вперед і створили кілька гострих моментів біля воріт суперника, але, на жаль, своїми шансами не скористалися.

05.07.2017р., 19:00, Гардерен, стадіон «De Veluwse Boys»

«Брюгге» – «Олександрія» – 3:0
Голи: Д. Бонавентуре (19, 58), Й. Воссен (33)

«Олександрія»: Паньків, Бацула (Стецьков, 80), Басов, Гітченко (Бондаренко, 67), Чеботаєв, Банада, Запорожан - к/к (Каленчук, 46), Цуріков (Старенький, 59), Полярус (Козак, 62), Грицук (Пономар, 51), Сітало (Куліш, 70)

Источник — ФК Александрия

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