Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мбокани усилил игру Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу «бело-синих» в товарищеской встрече с румынским «Университатя Крайова» (2:0).

- Из тех команд, с которыми мы уже сыграли за время сбора, эта – самая организованная, самая дисциплинированная. Конечно, погодные условия влияют на игру и на состояние ребят. В первом тайме мяч достаточно медленно двигался, было много игры поперек и назад, соперники успевали возвращаться и практически ничего нам не дали создать у своих ворот. Несколько раз нас поймали на контратаках, в том плане, что у нас было много технического брака. Кто-то быстро не принял решение, кто-то не остановил мяч.

Но второй тайм показал, что силы у команды есть. Начал быстрее двигаться мяч, стали быстрее двигаться футболисты, и начали появляться опасные моменты.

- Этот соперник похож на некоторые команды нашего чемпионата – при потерях все одиннадцать игроков были за линией мяча. Такой спарринг полезен как тренировка перед матчами премьер-лиги?

- Конечно, ведь мы готовимся и к чемпионату Украины. Мы знаем, что процентов восемьдесят игр нам предстоит провести против команд, которые будут при потере мяча отходить за линию. Показательный момент в этой игре был с Гонсалесом: когда мы перехватили мяч на своей половине поля, была свободная зона и нужно было играть вперед, а он подождал, пока все вернулись, и мы вместо быстрой атаки перешли в позиционную. Нужно использовать любой момент чтобы отрезать эту группу игроков команды-соперницы.

- Первый гол на свой счет записал Мбокани. Он уже набирает форму от матча к матчу? Как вам его игра в этом матче?

- Он сегодня на самом деле усилил игру, выйдя на замену. Притом, у него был не один момент. Самое главное – что он находит эти моменты, чувствует, когда нужно идти на опережение, а когда нужно находится за спиной у защитника. У него достаточно высокий футбольный интеллект.

- До конца сбора команда будет в основном работать над тактикой?

- У нас на каждой тренировке есть тактические упражнения. Сейчас мы работаем над всеми компонентами, в том числе и тактическими – и над завершением атак, и над переходом из атаки в оборону, из обороны в атаку. Все это в комплексе.