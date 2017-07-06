Олимпик в спарринге проиграл Нефтянику

ФК «Олимпик» (Донецк) – ФК «Нефтяник-Укрнефть» (Ахтырка) – 1:2 (1:2)

Товарищеский матч. 5 июля 2017. 18:00. п. Высокий. Учебно-тренировочная база «Металлист». 70 зрителей. + 22 градуса.

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Голы: Брикнер (27) – Антюх (17), Власюк (39)

«Олимпик»: Котляров (Махарадзе, 46), Лукьянчук (Шестаков, 46), Эммерсон (Шабанов, 46), Лухтанов (А. Кравченко, 46), Цюпа (Федорив, 46), Брикнер (Богданов, 46), Цимбалюк (Гошкодеря, 46), Гучи (Гришин, 33, Моха, 46), Сондей (Хомутов, 46), Трояновский (Сергийчук, 46), Гринь (Беленький, 46)

Главный тренер: Роман Санжар

Третий контрольный матч на сборах в Харькове «Олимпик» провел на одном из полей базы «Металлиста», а соперником дончан выступил перволиговый коллектив из Ахтырки – ФК «Нефтяник-Укрнефть».

Команда Романа Санжара начала матч уверенно, сразу же дончане взяли мяч под свой контроль и старались создавать давление на ворота соперника. «Олимпийцы» задействовали правый фланг, где активно играли Гучи и Лукьянчук. А при первой возможности дончане били по воротам. Очень опасно пристреливался Брикнер, но его удару немного не хватило точности.

Соперник был эффективнее, буквально первая вылазка «нефтяников» в штрафную Котлярова завершилась голом. Гости начали атаку с розыгрыша штрафного на правом краю атаки, прошли по флангу и выполнили прострел на 11-метровую отметку, где первым оказался Антюх – 0:1.

Пропущенный гол добавил атакам «Олимпика» агрессии, ребята разыгрывали интересные комбинации и искали свои шансы впереди. В одном из эпизодов Сондей вышел на свидание с голкипером, но проиграл тому микродуэль. А спустя еще несколько минут «олимпийцы» сравняли счет. Брикнер получил мяч у линии штрафной и отважился на удар с правой – точно в дальний угол.

Вроде бы у дончан все получалось, но на перерыв с преимуществом ушел «Нефтяник». Ахтырчане провели атаку по центру, мяч на левом фланге получил Власюк и отправил мяч в дальний угол – 1:2.

На второй тайм тренерский штаб «Олимпика» выпустил совершенно другой состав, в котором присутствовали более опытные футболисты. Дончане полностью контролировали игру и создали массу моментов, вот только реализовать их так и не удалось.

Уже в дебюте второй 45-минутки Моха дважды должен был забивать, но оба раза ему не хватило точности. Классную атаку в середине тайма разыграли Беленький и Хомутов, но Влад не сумел переиграть вратаря. А Богданов раз за разом обострял игру на стандартах, но до акцентированных ударов дело не доходило. Мог сравнять счет Гошкодеря после классной передачи того же Богданова, но удар с лета у Виталия не получился.

В итоге, арбитр зафиксировал победу «Нефтяника». Сборы для «Олимпика» продолжаются, впереди тренировки и заключительный контрольный матч против «Гелиоса», который состоится 8 июля.