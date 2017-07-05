Ворскла сыграла вничью с Истрой 1961 в контрольном поединке

«Ворскла» - «Істра 1961» - 1:1

ТМ. 5 липня, 2017, 17:00. Рогатець, спортивний комплекс.

Голи: Шарпар, 29 – Митревскі, 67.

«Ворскла»: Шуст (Сарнавський, 45), Матвієнко (Саків, 65), Чижов (Остапенко, 60), Даллку (Гравець на перегляді, 65), Пердута (Сапай, 60), Ребенок (Сидоренко, 60), Скляр (Кравченко, 65), Чеснаков (Ткачук, 60), Шарпар (Кулач, 60), Кадимян (Одарюк, 65), Коломоєць (Шаповал, 65).

Головний тренер: Василь Сачко.

«Істра 1961»: 33.Ivusic, 15.Mitrevski, 13.Bertosa, 3.Pavic, 14.Puclin, 21.Paracki, 10.Grzan, 11.Maksimovich, 8.Prelcec, 5.Matyazh, 7.Grujevic.

У другому таймі на заміну виходили: 23.Radetic, 4.Bubalovich, 1.Coric, 6. Gacrich, 9.Halilovic, 16.Kitanovski, 18.Maruzin, 22.Maric, 24.Urosevic, 26.Badrov, 2.Gojkovich, 25.Hadzic, 20.Matteoni.

Головний тренер: Darko Raić-Sudar.

Полтавська «Ворскла» провела спаринг з хорватською «Істрою», яка напередодні, забивши два швидких голи, обіграла луганську «Зорю».

Що ж до нашого матчу, то тут бліцкригу у хорватів не вийшло. Обидві команди добре тримали оборону і, відповідно, моментів біля обох воріт не виникало. На 26 хвилині Максімович із хорошої позиції пробив вище. А кількома хвилинами пізніше «Ворскла» забила гол у відповідь. Все відбулося так: Матвієнко отримав м’яча на лівому фланзі прибрав захисника, у вирішальний момент послизнувся та все ж передачу зробив. М’яч забігав штрафним майданчиком хорватів, на правому фланзі підопічні Сачка розіграли комбінацію, і Шарпар, який вчасно увійшов у центральну зону, вразив дальній кут – 1:0. «Ворскла» у першому таймі провела, ще кілька хороших атак, але їх зупиняв боковий арбітр, піднявши прапорець.

У другому таймі Василь Сачко довірився молоді. Ті, хто вийшов зі старту, відіграли у другому таймі ще 20 та 25 хвилин, окрім Шуста, який поступився своїм місцем у воротах Сарнавському вже у перерві. Тож, відразу після того, коли усі заміни були зроблені, відбулося взяття воріт у відповідь. Гол прийшов неочікувано зі стандарту. З першим ударом головою Сарнавський зміг впоратися, а от з добиванням Митревскі вже важко було щось вдіяти – 1:1. Полтавці намагалися відігратися. Зокрема Кулач непогано пройшов центром та відкотив під удар Одарюку. Володимир все робив правильно, але воротар добре обрав позицію тому забрав м’яча. Гра вийшла достатньо цікавою, і у тренерського штабу та гравців «Ворскли» буде широке поле для роздумів та аналізу.