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БЕРНАРД: «Игроки Шахтера уже близки к своей оптимальной форме»

Бернард и Никита Шевченко прокомментировали результат матча против «Хольштайна»

  • 05.07.2017 23:31
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  • 1 комментария
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shakhtar.com. Бернард
© shakhtar.com. Бернард

Дончане поделились впечатлениями о спарринге в Нойенкирхене.

Бернард, полузащитник «Шахтера»:

– Нам противостоял непростой соперник, потому встреча получилась сложной. Мы старались найти различные пути к воротам немецкой команды, но, к сожалению, так и не смогли забить гол. При этом «Шахтер» не создал большого количества опасных моментов. Мы должны пересмотреть еще раз этот матч, проанализировать допущенные ошибки, чтобы в будущем их не повторять. Да, играем на фоне серьезных нагрузок, и я соврал бы, сказав, что совсем не устал. Но это сборы, и каждый понимает, для чего все делается. Без них не бывает великих побед, титулов, трофеев. Футболисты знают, что именно сейчас должны выкладываться по полной, чтобы к началу сезона подойти в стопроцентных кондициях. И, думаю, игроки «Шахтера» уже близки к своей оптимальной форме – мы прибавляем с каждым днем. Здесь созданы все условия, чтобы расти и хорошо подготовиться к старту нового футбольного года, в частности, к поединку за Суперкубок Украины с «Динамо».

Никита Шевченко, вратарь «Шахтера»:

– Несмотря на ничейный результат, от спарринга осталось хорошее впечатление. В поединке с «Хольштайном» проверили свои силы, наиграли некоторые комбинации, о которых просил тренер. Единственный минус – не забили. У соперника оказалась боевитая команда, которая всеми силами пыталась не дать нам победить. Что касается меня, то особой работы не было. В целом мы отлично тренируемся, набираем оптимальные кондиции и готовимся к первому матчу в Одессе.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Оладик_ЙА
    Оладик_ЙА, 05.07.2017 23:50
    +1
    ну если оптимальная форма - это ничья из клубом с 3 лиги... то я не знаю
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