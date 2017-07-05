БЕРНАРД: «Игроки Шахтера уже близки к своей оптимальной форме»

Дончане поделились впечатлениями о спарринге в Нойенкирхене.



Бернард, полузащитник «Шахтера»:



– Нам противостоял непростой соперник, потому встреча получилась сложной. Мы старались найти различные пути к воротам немецкой команды, но, к сожалению, так и не смогли забить гол. При этом «Шахтер» не создал большого количества опасных моментов. Мы должны пересмотреть еще раз этот матч, проанализировать допущенные ошибки, чтобы в будущем их не повторять. Да, играем на фоне серьезных нагрузок, и я соврал бы, сказав, что совсем не устал. Но это сборы, и каждый понимает, для чего все делается. Без них не бывает великих побед, титулов, трофеев. Футболисты знают, что именно сейчас должны выкладываться по полной, чтобы к началу сезона подойти в стопроцентных кондициях. И, думаю, игроки «Шахтера» уже близки к своей оптимальной форме – мы прибавляем с каждым днем. Здесь созданы все условия, чтобы расти и хорошо подготовиться к старту нового футбольного года, в частности, к поединку за Суперкубок Украины с «Динамо».



Никита Шевченко, вратарь «Шахтера»:



– Несмотря на ничейный результат, от спарринга осталось хорошее впечатление. В поединке с «Хольштайном» проверили свои силы, наиграли некоторые комбинации, о которых просил тренер. Единственный минус – не забили. У соперника оказалась боевитая команда, которая всеми силами пыталась не дать нам победить. Что касается меня, то особой работы не было. В целом мы отлично тренируемся, набираем оптимальные кондиции и готовимся к первому матчу в Одессе.