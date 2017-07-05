Зірка зіграла внічию з Балмазуйварошем

Другим товариським поєдинком 5 липня та третім загалом на навчально-тренувальних зборах на Закарпатті для «Зірки» було протистояння з угорською командою «Балмазуйварош».

Рахунок цієї зустрічі – 1:1. Кропивничани забили першими, але потім у другому таймі, через прикру помилку, пропустили.

Варто зазначити, що у складі кропивничан, порівняно з матчем проти МФК «Миколаїв», діяли більш досвідчені футболісти. Головний тренер нашої команди Роман Монарьов зазначив, що першим таймом у виконанні своїх підопічних він лишився повністю задоволеним. Зокрема, в самого лише Адерінсоли Есеоли було три моменти для взяття воріт, один із яких він використав. Спочатку форвард не реалізував вихід сам на сам. Потім голкіпер угорців відбив удар нападника, після того, як Адерінсола Есеола обіграв захисника. Результативний же постріл вдався після прострілу Павла Полегенька із правого флангу – 1:0. Загалом же, до перерви наша команда володіла беззаперечною перевагою на футбольному полі, суперники лише зрідка переходили центр поля.

У другому таймі до 60-65-ї хвилини кропивничани також виглядали досить непогано. Але потім сили поступово почали залишати наших гравців. Адже на цьому етапі вони знаходяться на такому рівні готовності, що поки можуть витримати 60-65 хвилин інтенсивного поєдинку. Через це сталася прикра помилка в обороні й «Балмазуйварошу» вдалося зрівняти рахунок.

Та навіть незважаючи на це, в «Зірки» було ще принаймні чотири нагоди, аби вирвати перемогу. Зокрема, двічі своїми шансами не скористався один із потенційних новачків. Не забив і Максим Ковальов. Насамкінець не зовсім правильно розібрався в іншому епізоді Максим Прядун, котрий не віддав передачу на того-таки Адерінсолу Есеолу, який перебував у більш вигідній позиції. Тож, у підсумку, нічия – 1:1.

ФК «Балмазуйварош» (Балмазуйварош, Угорщина) – «Зірка» (Кропивницький) – 1:1 (0:1).

5 липня 2017 року (середа). Початок о 16:30. Ужгород. Стадіон ГСК «Камелот». 50 глядачів. Товариський матч.

«Зірка»: 44. Паст Євген, 20. Фатєєв Дмитро (23. Маткобожик Олександр, 71), 4. потенційний новачок, 55. Ковальов Максим, 19. Оганесян Арман, 28. Полегенько Павло, 7. Драченко Максим (к/к) (99. Жуков Микита, 85), 22. Гедж Арно (27. Дришлюк Кирило, 71), 21. Загальський Ігор (29. Прядун Максим, 44), 50. Фаворов Артем (77. Чичиков Олексій, 61), 10. Есеола Адерінсола Хабіб (11. потенційний новачок, 70). Головний тренер: Монарьов Роман.

Голи: 0:1, Есеола Адерінсола Хабіб (38); 1:1, гравець «Балмазуйвароша» (68).