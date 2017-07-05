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Черноморец разгромил Сумы в спарринге

В составе одесситов по два гола забили Хобленко и Яворский

  • 05.07.2017 22:25
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chernomorets.odessa.ua
© chernomorets.odessa.ua

«Черноморец» — ПФК «Сумы» — 5:0 (2:0)

5 июля 2017 года. Одесса. 17−30. Стадион УТБ «Черноморец» в Совиньоне. 100 зрителей. 25 градусов, солнечно.

Арбитры — Александр Павлинов, Виталий Сухин (Одесса), Евгений Данильченко (Луганск).

«Черноморец»: 1-й тайм — Смородин, Люлька (капитан) (футболист на просмотре, 8), Азацкий, три футболиста на просмотре, Ковалец (футболист на просмотре, 29), Мусолитин, Третьяков, Татарков, Хобленко; 2-й тайм — Каневцев, Веремеев, Петько, Щетинин, футболист на просмотре, Серденюк, Мурашов, Сильвио (Машнин, 71), Яворский, футболист на просмотре (Попов, 71), Барилко (футболист на просмотре, 71).

Тренер — Александр Бабич.

ПФК «Сумы»: Штанько (голкипер на просмотре, 87), Муховиков, Душин, Богачев (капитан), Грищенко, шесть футболистов на просмотре. На замену выходили: Лиховидько, Галенко, Лисовой, Луговой и футболист на просмотре.

Тренер — Илья Близнюк.

Голы: Хобленко (32-пенальти, 45), Яворский (68, 90), футболист на просмотре (87-пенальти).

Предупрежден: Луговой (54).

Удален (с правом замены): Штанько (86, «фол последней надежды»).

В первом тайме «Черноморец», несмотря на неоспоримое игровое преимущество, смог отличиться лишь дважды, и сделал это Хобленко. Алексей реализовал пенальти, назначенный за снос Татаркова в штрафной площадке гостей, а перед перерывом, воспользовавшись длинной и точной передачей партнера, опередил опекуна и метко пробил в нижний угол — 2:0. У Хобленко было еще несколько хороших, но нереализованных моментов, не попал в створ ворот метров с семи Мусолитин, рядом со стойкой пробил головой в падении Татарков. Однажды могла отличиться и сумская команда: на 25-й минуте Грищенко мощно «выстрелил» из-за штрафной в угол, но надежно сыграл Смородин.

После перерыва «Черноморец» повысил КПД своих атак: из четырех голевых моментов «моряки» реализовали три. Барилко не использовал выход один на один с голкипером. Яворский забивал после флангового прострела и в результате очной дуэли с вратарем, который заменил удаленного с поля за фол последней надежды Штанько (за что и был назначен 11-метровый, реализованный «пострадавшим») — 5:0.

Источник — ФК Черноморец

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